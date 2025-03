Anđela brutalno urnisala Matoru: Uverena da kvarnim radnjama pokušava da joj razbuca vezu sa Gastozom, žestoko oplela i po Ivanu i Aleks! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" na samom početku noći ugostio je Anđelu Đuričić, sa kojom je razgovarao o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i sukobima koje je imala sa cimerima tokom ove nedelje.

- Konačno ste Gastoz i ti uspeli da nađete zajednički jezik, ali ste sinoć imali varnice zbog Matore - rekao je Darko na samom početku.

- Naš odnos smo uspeli da izbalansiramo, ali što se tiče Matore ne pronalazimo zajednički jezik i on ne može da mi usadi svoje mišljenje. Neću da pričam ono što on želi o njoj, meni se to na faci vidi. Mi imao o 50% situacija različito mišljenje. Ja nisam vratila taj ponedeljak i nisam navodila sve što mi je rekla, već samo da me je isprovocirala - govorila je Anđela.

- Da li misliš da je htela da poljulja Gastoza kad je rekla da su se ona i zajednički prijatelji iščuđavali tvojim postupcima? - pitao je voditelj.

- Evo ostavljam prostor da nije imala nameru, ali ako nameće tu rečenicu i kaže da su gledali viralne klipove i da izgleda da sam ga takvim napravila, pa ako ne želi ne bi pominjala. Ja njoj nisam tražila da se ogradi od naše veze, to su njih dvoje pričali. Ponovila je iste stvari, pomenula je i drugare i to me je najviše zabolelo. Mi kad smo ovde imali čestitke i pozdrave oni su me pozdravili i bili su fini prema meni. Sve i da se misli, zašto ima potrebu da naglašava? - pričala je ona.

- Kakav si zaključak izvela iz svega toga? Rekla si da je kvarno kad ona kaže da ne pominje neke stvari, a onda pomene klipove. Da li je to nametanje tvojih loših stvari? . pitao je Darko Tanasijević.

- Naravno, a onda da bi ublažila kaže da ko god je to uradio je klošar, kao da ja to ne znam. Ti ako ne želiš to ne namećeš, uz obrazloženje da misliš da je klošar. Ako poštuješ svog drugara, ona je to lično rekla, sve i da nije imala kvarnu nameru za mene je to kvarno - rekla je Đuričićeva.

- Na koji način doživljavaš to što Gastoz kad si imala prozivku sa Sofi i sa Matorom ima potrebu da stane na njihovu stranu? - pitao je voditelj.

- On u raspravama mojim sa ljudima koji su meni dragi želi da mi ukaže da ja nisam u pravu i da sam mišljenje donela na pogrešan način. Ne, ja imam pravo da razmišljam kako želim i neka svi pričaju da nisam normalna. Meni niko ne može da promeni mišljenje, ja ako smatram da je neko folirant ja ću to da kažem. Ne znam zašto to radi, meni to više ni ne smeta. Milion puta sam mu rekla da mi ne menja mišljenje o situacijama. Naše različito mišljenje ne utiče na našu vezu, ja njemu ne želim da menjam, a on meni tek ne može. Nikad neću menjati svoje mišljenja, nego ću pričati kako ja mislim. Ja ne bih mogla mirno da spavam da mislim nešto drugo, a da nisam rekla - nastavila je ona.

- Sve su učestaliji tvoji sukobi sa Aleksandrom Nikolić - dodao je Darko Tanasijević.

- Ja sam zaključila da nju Ivan turira protiv mene. On nema slabu tačku, a on se trudi u toj vezi da je brani, ali tako što su mu sve druge žene najbolje, a o njegovoj najdegutantnije stvari ikada. Neka ima to što je izbacio bivši, neka sam bila u šestoj sezoni, ali ona ima stvari za koje je rekla da je nije sramota. Ne možeš da mi kažeš da sve kad se sabere može neka devojka da bude gora. Ja sam žensko, svaki dan me vređa. Shvatila sam da ne mogu da utičem na njega, pa ću fino da udaram na njihovu vezu. On nju uvede u priču šta treba da mi kaže. Meni Gastoz zamera te rasprave i smiruje me, a on nju turira protiv mene - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić