Sofija i Terza skovali tajni plan? Darko Tanasijević je saterao u ćošak, ona raskrinkala šok dešavanja između Luke i Sandre! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom turbulentnom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ne možemo da budemo drugari, on ne može da se promeni. Posle onoga što se desilo u utorak ništa nije isto, osećaj nije isti. Nemam osećaj, izgubio se za dva meseca, kao da je to nešto u meni nestalo - govorila je Sofija na samom početku.

- Da li je vaš dogovor da predstavljate ovako stanje? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nije. On je jutros pokušao da me poljubi. On je nestabilan, ja kažem da dajem šansu, a on se ne približi. Ja uvek kad izlažem želim da on bude prvi jer sve čuje od mene, pa to isto kaže. Kako ja uradim, tako uradi i on. Ako kažem da ćemo da budem zajedno mi ćemo da budemo. On je neodgovaran, nije za vezu. Primetila sam stvari koje radi sa Draganom... Skinuo je masku za spavanje, ruka mu je na njenom krevetu, a pet sati pre toga je hteo da me poljubi u gardroberu. Ja sam mu rekla da ne želim ništa, pa neka ostane na tome i pratimo situaciju - pričala je Sofija.

- Je l' tebi glavni problem to preko čega ne možeš da pređeš i to što se ogradio od tebe? - pitao je voditelj.

- Jeste. Pored mene su tad ostale dve osobe i kad sam išla da zapalim cigaretu svi su izlazili iz pušionice. To su licemerni i dvolični ljudi. Ako sam uradila to ispred vas, zašto se menjate od Miličinog dolaska? Nemam poverenje u njega kao muškarca. Najbolje je da ne budemo zajedno, ne želim - rekla je Janićijevićeva.

- Što ga iritiraju toliko Dragana i Matora? - pitao je Darko.

- Ne znam, kad je bio sa mnom plakao je za Milicom. Sad hoće da se miri sa mnom, pa njoj ljubomoriše. Počela sam da postim, sigurno će Bog da mi otvori neki put. Ja postim otkad znam za sebe, moja porodica to poštuje i kod mene u frižideru samo posnog ima. Ja nisam postila sam sad za Božić i žao mi je što nisam jer bi možda sve drugačije bilo - dodala je ona.

- Kako komentarišeš odnos Aneli i Luke i šta si primetila kad je Sandra u pitanju? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam to odavno primetila, žurka, pivo, po krevetu... Verovatno je imao savet i nije znao kako da je ostavi jer ga je toliko čekala. Ja mislim da je ona i sad zaljubljena, koliko god kaže da je to ne interesuje. Ja joj kažem da ne skače ona, bolje ja da pričam, nego da ona ispada neka koja njega juri. On meni ne dozvoljava da ja kažem šta primećujem. Jutro posle žurke ju je mazio po kosi, povukao za kaput, hteo da razgovara, rekao je da joj je spremio doručak. Dok se ona češlja i šminka legne kod Aneli, gleda je i Aneli mu je to dva puta zamerila i primetila je to, pa mu je rekla da stavi masku za spvanje - otkrial je Sofija, pa se dotakla sukoba Ene Čolić i Aneli Ahmić.

- Ja Enu stvarno gotivim, ali moram da budem realna da ona uvek potencira svađu. Najgore uvrede je izgvorila za anelinu ćerku, ne ostaje joj Aneli dužna, ali ko i ne bi odgovorio? Ne znam zašto dobije taj žar, ona je nju napada s vrata dok se muvala Aneli sa Matejom. Vidim da Aneli više ne može da ćuti i ne treba.

Autor: A. Nikolić