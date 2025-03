Ena otvorila dušu, priznala da u ljubavi cveta kao nikada do sada, pa iznela niz uvreda na račun Aneli: Ona je greška plastične hirurgije! (VIDEO)

Iskrena!

Naredni sagovornik kod Darka Tanasijevića u Šiša-baru bila je Ena Čolić, tom prilikom ona je govorila o svom turbulentnom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom, s' kojim je trenutno u mirnoj luci. Takođe, dotakla se i odnosa sa ostalim ukućanima iz Bele kuće.

- Već nekoliko dana nam je sjajno, nikad nam nije bilo ovako dobro - započela je Ena.

- Da li Peju uspevaju da poremete tuđi komentari, kada ljudi u svađama to spominju? - pitao je Darko.

- Normalno da ga remete, remete i mene. Nisu to svađe koje su se desila u naša četiri zida nego javno, ljudi će sada to da koriste do kraja rijalitija. Imamo nasamo te razgovore, kada ih ja pokrenem, on ne želi da se vraća na to. Užasne stvari smo izgovorili iskreno. Generalno njemu svađe teško padaju, rekao je da ne želi da se meša u ženske svađe. Skoči da kaže nešto, kada nije fer. Pitam ga ja da li želi da ćutim - rekla je Ena.

- Kod tebe je uvek frka nedeljom, opet je došlo do svađe sa Aneli - rekao je Darko.

- Otrčala sam kod Luke, jer sam mislila da će da se otkači od mene. Mislila sam da će to da se zaustavi, da neće više da me provocira. Konkretno ispao je problem oko štikle koju je Lea uzela, rekla je 'to je Enina štikla' i smejala se, tada sam joj rekla da je moja, da bih joj nabila u usta. Mislila je da će uspeti da okrene Luku protiv mene, a on je moj prijatelj od ranije - rekla je Ena.

- Kako se Luka snalazi? - pitao je Darko.

- Ne guram se da sedim kod njega, samo želim da prestanu provokacije - rekla je Ena.

- Šta misliš kakav je ishod njihovog odnosa? - pitao je Darko.

- Predviđam svašta, nadam se da će svašta da se desi. Iskreno želim da se sladim jednog dana. Ona je meni grozna, sve i svašta mi govori, a ja joj uzvrćam još gore. Ona je meni greška plastične hirurgije, ne može da me ugrozi njeno 'uvuci stomak' - rekla je Ena.

- Koliko misliš da je ona zagrejana za Luku ? - pitao je Darko.

- Mislim da prijaju jedno drugom u ovom prostoru. Luka je ovde bio sam, nije mu lako. Nju ne znam, koliko sam je upoznala, to je kazna Božija, ali mislim da joj treba muškarac. Nije u depresiji više. Mislim da ima tu i obostrane koristi - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš sukobe Matore i Munjeza? - pitao je Darko.

- Mislim da ne treba Munjez tako da postupa, i ako je žrtva, dovešće do toga da na kraju ne bude. Vređa je kao da je ona glavni krivac. Za onu majicu, to je u njegovom fazonu, malo teatralno za moj ukus, ali okej - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš ono što ti je Matora rekla za 'ruzmarin devojku'? - pitao je Darko.

- Nisam se uvredila, ali ona je jedina koja je unela nešto za šta dušmanke mogu da mi se kače. Demantovala sam ja to, ali nije u redu. Govori neke stvari, kao da ja ne kapiram šta ona misli. Ostavlja prostora u svojim izlaganjima, da ja nemam emocije u mojoj vezi, da sam folirant. Držim je tu, na opezu sam. Ostavlja prostora, druži se sa devojkama sa kojima ja nisam okej, možda i zato to radi - rekla je Ena.

Autor: K.K.