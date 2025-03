Njihova sudbina je u njegovim rukama: Djole kralj zavrio u Markovu i Sanjinu šolju, pa zamalo da ih posvađa kada je video ženu... (VIDEO)

Šok!

Sanja Grujić odmarala je u Pabu sa Markom Stefanovićem, a tom prilikom odlučila je da zajedno sa svojim dečkom zaviri u svoju sudbinu, a u tome im je pomogao Đole kralj, koji im je gledao u šolju.

- Ženska osoba te je željna, imaš i drvo neko, to ti je izašlo i prošli put - rekao je Marku, pa nastavio sa svojim proročanstvima.

- Nije, izašla mi je Aladinova lampa - rekao je Marko.

- Vidim ženu neku koja želi da te zagrli - rekao je Đole.

- Ovo je sve kako ti tumačiš, ne znači da one oči koje me gledaju, da ja u njih gledam. Ona žena koja želi da me zagrli, ne znači da to nisi ti - rekao je Marko, svojoj devojci Sanji.

Autor: K.K.