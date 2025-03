Aneli priznala da je na korak od zaljubljivanja u Luku, ali progoni je jedna stvar... (VIDEO)

Popričala o svojim strahovima!

Naredni gost kod voditelja Darka Tanasijevića u 'Šiša-baru' bila je Aneli Ahmić. Tom prilikom progovorila je o najnovijim dešavanjima u svom ljubavnom životu, ali i ostalim dešavanjima u Eliti.

- Šta ćete dalje ti i Luka? - pitao je Darko.

- Prija mi Darko, ne znam šta da te slažem. Prija mi, ali sam nesigurna. Bežim od svega toga, ali mi odgovara. Lako bih se zaljubila u njega, ako se ovako nastavi. Ne znam ni sama šta da radim, najviše bih volela da pobegnem - rekla je Aneli.

- Zbog čega si nesigurna? - pitao je Darko.

- Imam strah od vezivanja. Nije do njega, do mene je. Verujem ja njemu, ali imam neki strah i nesigurnost. Nikad se nisam osećala ovako. Ne želim da se osećam kao prošle godine, da tu dođe do nekih intimnijih odnosa, pa da se kajem - rekla je Aneli.

- Ušla si u vezu sa Matejom, tada nisi imala nesigurnost - rekao je Darko.

- Opekla sam se, mislila sam da je fin i dobar. Sa Matejom nisam osećala ovo kao sa Lukom, odgovara mi njegov miris, nanjušuili smo se. Matejin miris nisam osećala. Vidi sebe pored Luke, mislim da je kvalitetan dečko i veoma cenjen. Ali imam tu svoju nesigurnost, nešto u meni mi govori da ne treba ovo da radim, kao da imam traumu. Prija mi stvarno, ali mislim da ću ga zavoleti ako nastavimo. Plašim se i svojih postupaka. Možda mora da me totalno ohladni, pa da ja poludim - rekla je Aneli.

- Šta se zbiva sa tobom i Enom? - pitao je Darko.

- Otišla je kod Luke i pričala laži. Lea je nosila štiklu, Đedović je pitao čija je, Ana je rekla Enina, odmah mi je rekla da će mi je nabiti u usta i da sam ku*vetina. Pokušaću da im se samo smejem na te njihove svađe, nemam snage. Neka priča šta hoće, demantovaću ako nije istina. Nemam šta da odgovorim kada mi vređa dete, mogu samo da joj kažem za sina. Ne mogu da uzimam dete u usta, ne priliči mi tako nešto, neću biti kao ona. Milena mi isto spominje Noru - rekla je Aneli.

- Zbog čega se rasplamso rat sa Kačevendom? - pitao je Darko.

- Ne znam, možda ima veze sa Lukom. Imam utisak da nas dvoje mnogima smetamo ovde, Kačevendi to i te kako smeta. Huška Sandru i Daču da nam spletkare. Ne želim Luku da uvlačim u te rasprave, to sam mu i rekla. Teško mu pada sve to. Plašim se da se on ne distancira od mene, jer bi te svađe uticale na njega - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.