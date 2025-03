Gastoz raspalio paljbu: Razvezao jezik o Kariću i Munji, pa priznao šta bi promenio kod Anđele! (VIDEO)

Dao svoj sud o aktuelnim dešavanjima!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom trenutnom odnosu sa Anđelom Đuričić i problemima koje su imali prethodnih dana.

- Uspeli ste Anđela i ti da se iznivelišete, ali opet imate mimoilaženja oko krupnih stvar oko Sofi i Matore - rekao je Darko na samom početku.

- Jeste, Sofi se smorila i vidi se da to nije ista energija, ali kad bih komentarisao ispalo bi da to meni fali. Matora je za mene imala ravnu liniju sinoć što se tiče nje, a ona se uključila i videla da hoće da joj šmugne iza ugla, pa mi je rekla da sam džaba bio u hotelu sa njom i da ništa nisam uradio. Mi možemo da nađemo zajednički jezik ako ja prihvatim sve što ona kaže ili ona sve što ja kažem, samo to ne možemo da izdržimo. Razumem šta je Matora rekla, ali to je kako ona vidi. Anđela je bezbroj puta bila u pravu što se tiče mog deljenja hrane onima koji mi psuju majku. Anđela tu nije u krivu, ali ne mora da znači da ću ja nešto da promenim jer je Matora rekla da izgledam kao stipsa. Anđela to kalkuliše ekonomičnije i pravičnije. Ja ljude smatram dobrima, a oni me psuju. Možda Anđela mene nešto nauči u životu, pa budem bolji čovek. Ne verujem da moji drugari misle da sam stipsa. Ne mogu da se promenim, ali uvek dođe na njeno - pričao je Gastoz.

- Primetio sam da te je iznerviralo, šokiralo ili povredilo kad te je Karić stavio u isti koš sa Munjom i Terzom - rekao je Darko Tanasijević.

- Jeste, zato sam i reagovao onako. Video sam da je bio u besu jer sa Munjom i Terzom ne može da se priča, on je mene samo pogledao i rekao da sam to ja. Pored 50 ljudi koji postoje, ja se pravim pametan? Ne verujem da je on bio pametniji u vezama. Uroš je pričao na njegovoj nominaciji da nije bio nešto pametniji od mene, to je kad si u vezi u rijalitiju. Smatram da sam samo uleteo, pa sam ga zato i pitao zašto me stavlja u isti koš. Kako ja vidim što se mog odnosa tiče sve nekako dolazi na moje, veza je otvorenija, ne radim ništa da ona može da kaže da se muvam i flertujem. Ja sam čist i ona nema šta da se brine, a to što je ona previše u gasu za neke stvari i hoće nekome bez potrebe oko da izvadi to je njen karakter koji ne može da se promeni, već je samo stišan. Malo je počela da se oslobađa - govorio je Gastoz.

- Da li si se navikao na Anđelin karakter i prihvatio ga ili se pomerio da ne može da se promeni? Kad ona ima svađe sa Aleksandrom, sa Terzom i gde ona povisi ton tebi pogled odluta - rekao je voditelj.

- Ovde smo šest meseci, ponavljaju se iste stvari. Ivan ka udari na Anđelu ona stavi u isti koš i Aleksandru, pa će ona da priča šta je Anđela radila i tu ništa novo ne čujemo. Anđela se toliko da u to, cela pocrveni. Iskreno da kažem tu smo gde jesmo i video sam da ne mogu da utičem kad je ona u gasu, a posle izbaci sve iz sebe i iskulira priču. Ona tad ne vidi ni Snupija, ne može da istrpi da joj neko kaže, a da ona ne vrati. Ja sam totalno drugačiji lik i ne interesuje me. Ona kao da joj je prvi rijaliti, pa sve mora da ispravi. Ja bih najviše voleo da se ona ponaša u svađi kao što ona jeste, jedna dama i da pošalje poljubac, ali ona mora da vrati na svaku njihovu - pričao je Marinković.

- Kako komentarišeš majicu koju je Munja predstavio i kojom se obratio Matoroj? - pitao je Darko.

- Matora misli da je on aludirao na njenu pokojnu majku, ja ne mislim. Meni je to malo previše. Njemu se svašta dešava, dečko ne zna gde je bušan - rekao je Gastoz.

- Je l' on pokušao da spustio loptu sa tobom? - upitao je Darko Tanasijević.

- Budaletina, psovao mi majku, a onda me zagrli. Ja njega ne želim u svom prisustvu. On je ovaj rijaliti posvetio meni, hoće da me provocira i da se svađam sa njim. Njemu je ovde najveća poenta da uđe u sukob sa mnom. Ceo budžet mu je bio Gastoz. Je l' imate neke merdevine da mi siđe s k*rca? Meni ovo nije realno - pričao je Gastoz.

