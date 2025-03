LUKA I ANELI SU U VEZI: Obelodanio sve detalje tajnog dogovora, pa otkrio kako će sad izgledati njegov odnos sa Enom Čolić! (VIDEO)

Odlučili da ozvaniče svoju ljubavnu priču!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom prisnom odnosu sa Aneli Ahmić i problemima koje mu pravi bivša devojka Sandra Obradović.

- Vi ste sve bliži, izgleda kao da ste u vezi, samo to nije zvanično - rekao je Darko na samom početku.

- Da, može da se kaže da smo u vezi. Ona ne želi to da kaže, htela je da to ne kažemo u kući, pa da prođu kritike za stolom dok nismo u vezi. Vi verovatno čujete i vidite kad mi pričamo, to traje već sedam ili deset dana. Ja sam srećan dok sa njom i ne razmišljam o drugim stvarima koje se dešavaju u kući. Ja dok sa sa njom lepo mi je i ništa drugo me ne dotiče. Meni je zanimljivo i kad se posvađamo, igramo se, testiramo - govorio je Luka.

- Da li misliš da si je još više privukao kad joj nisi dozvolio da te šalta toplo hladno? - pitao je voditelj.

- NIje bilo toplo hladno, nego smo se mi poljubili i ona je rekla da nećemo više da se grlimo, pa sam uvek govorio da podržavam. Vidim ja da je ona iskrena u tom odnosu, zato uvek govorim da je folirant - dodao je Vujović

- Kako planiraš da balansiraš stvari između Ene i nje? - pitao je Darko.

- Ja smatram da se napolju to nikad ne bi desilo. Kad Ena bude imala u glavi da je Aneli moja devojka i da ja stojim ispred naše veze mislim da će drugačije da reaguje, pa i ako je Aneli prva uvredi. Za ovih pet ili šest meseci Aneli možda jeste prva dobacila, ali je Ena ta koja udara nisko i za mene je to katastrofa. Kad je bila svađa sa Milenom nisam mogao da verujem šta se dešava jer vidim da joj je krivo, a Aneli mi govori da ne smem da se mešam i da ne želi da se mešam jer su to ženske svađe. Imam tu potrebu da je branim. Ne želim da sputavam Aneli da se brani jer smatram da uvek izađe kao pobednik iz tih svađa - pričao je Luka.

- Kako komentarišeš Sandrino ponašanje ovih dana i žar kojim te komentariše? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja nju stvarno ne provociram i ne prilazim joj. Ona iznosi laži i govori kako ja svaki dan trčim za njom. Mislim da je ona izrevoltirana činjenicom da sam bio iskren i da ne želim da nastavim odnos sa njom, uz to da je poštujem, cenim i uvažavam. Ja tad nisam imao u planu sa Aneli da imam nešto, hteo sam da ostanem u krevetu, a posle sam otišao u izolaciju i sa njom nisam imao kontakt. Mislim da je povređena i verovatno joj je poraz što sam taj odnos prekinuo. Danas sam čuo da govori kako bih ja sve dao da se pomirim sa njom, a to su gluposti koje mi uđu na jedno uvo, pa izađu na drugo. Nemam ništa protiv nje, ne podržavam to što radi. Ona je pre tri meseca jasno stala na Mileninu stranu, koja me je najstrašnije vređala. Odrukala me je da sam pisao na papiru, a sebe ukanalila jer je dao do znanja da sam ja želeo da uradim nešto za naš odnos - govorio je Luka Vujović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić