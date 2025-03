Šok!

U toku je emisija 'Izbacivanje-specijal', a voditelj Darko Tanasijević u Šiša-baru, kao i svake nedelje, razgovara sa učesnicima. Naredni njegov sagovornik bila je Jovana Tomić Matora, a ona je za početak otkrila kako se oseća posle učestalih svađa sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Šta ti je glavni utisak nominacija? - pitao je Darko.

- Jako blage, i prema meni i Đedoviću. On je stekao ovde neki lažni autoritet. Misle ovde da je on glas naroda. Jedina koja me je iznenadila da je Ivanija. Kada sam ušla i imala svađu sa Markom, pričazili su mi ljudi i govorili 'svaka čast, razvalila si'. Ovde niko ne priča o njegovom životu. Sve što sam rekla njemu je živa istina. Želela sam javno da se izvinim Janjušu. Znam da sam ga povredila tim rečima, i molim da prihvati moje izvinjenje. On i Filip Car su jedini koji su stali na moju stranu. U žaru svađe sa rekla to, ubija me što sam rekla to. Kajem se zbog toga, krivo mi je. Mnogo ga volim - rekla je Jovana kroz suze.

- Šta imaš da kažeš na Munjinu majicu sinoć? - pitao je Darko.

- Kalkuliše, radi samo da bi se pričalo o tome, a sa druge strane kaže da ne želi da se svađa sa mnom. Terzi posle onih reči nije rekao ništa. Mislim da je sa tim želeo da potkači celu gej populaciju. Da sam ostala sa Stefani, postavila bih se prema Kosti najbolje moguće, ali to dete ima majku i oca, a ne majku i majku. Često mi to govore, i on i Đedović. Svašta mi govore, jedan dan sam sa Stefani, a onda lažem, teram inat - rekla je Matora.

- Kako se nosiš sa tim što ti je Munjez rekao da te je stigla karma ? - pitao je Darko.

- Pominju mi te stvari, govore mi da sam oca namerno strpala u dom. Gastoz mi dosta pomaže u svemu tome, bila sam i ja sa njim kada mu je majka preminula. Hvataju se za neke moje reči od ranije. Moja porodica je bila zdrava kada sam izašla, nakon toga je došlo ono za oca, pa majka. Nabacuju mi ovde neke odvratne osećaje. Mislili smo svi da će mi ovde biti lakše, međutim mi je još teže. Zbog toga sam se i zbližila sa Draganom, pruža mi pažnju, brine o meni - rekla je Matora.

- Kako ti prija sve to? - pitao je Darko.

- Gastoz dođe uteši me, ali ode u krevet sa Anđelom, Stefan isto. Onda ja ostanem sedim sama, ona dođe sedi sa mnom do 9 ujutru. Nismo imali nikakav prisan kontakt, a onda je napadaju ovde po kući. Juče sam se naljutila na nju, rekla mi je da joj je krivo što se Lepi Mića ogradio od nje. Devojka ne radi ništa loše ovde - rekla je Matora.

- Je l' si iskompleksirala Terzu? - pitao je Darko.

- Nikada to nisam videla... Evo i Slađa mi kaže da je Munja izbacio iz hotela. Ovako se kao oni ponašaju srednjerazredni rijaliti igrači. Onda su im došli Bebica, Đedović, pa im rekli ' budale dajete joj na značaju', pa onda me je Terza nominovao kako i jeste. Sve te nominacije su bile blage i lažne. Sa Kačevendom ne bih ni upala u konflikt da joj nisam odgovorila. Mnogo toga mi je na srcu da ti kažem, bolje se snalazim u haosu ovom, a ne u mirnoj luci, zato se i držim. Dragana je jedina koja mi prija ovde u kući, to stvarno moram da ti kažem.

Ona se za kraj dotakla Anđele i Gastoza, pa sa tim završila svoje izlaganje:

- Što se tiče Anđele i Gastoza, vodiću računa kako pričam i komentarišem, ne zbog odnosa sa njom, nego isključivo zbog Nenada - rekla je Matora.

