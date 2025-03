Bez dlake na jeziku!

Naredni sagovornik voditelju Darku Tanasijeviću u 'Šiša-baru', bila je Milena Kačevenda.

- Ponovo se mnogo priča o tvom i Matorinom odnosu - rekao je Darko.

- Reče mali, debeli, ušla je nagojena. Debeli Jova, šta će ona da priča... Sa vrata je skrenula temu, ali nemam poriv da se svađam sa njom. Bila sam i blaga, kakva znam da budem. Odvratna je, nominacije su bile smešne. Ukućani su bili suviše mlaki, manje-više rekla je ona njima šta misle. Meni priča da sam ja ku*va, a gde ona potroši sve te honorare za dva meseca. Ista mi je ovo priča kao sa Anitom - rekla je Kačevenda.

- Kako gledaš na njen odnos sa Draganom? - pitao je Darko.

- Čula sam kako je Dragana rekla ' završila sam ti ovu malu', pa sam je videla kako šeta sa malom Kristinom. Igraju neku igru. Ova Dragana je kanturina, samo produžava svoj boravak ovde. Mislim da se ona nameračila na malu Kristinu, a sa Draganom igra igru, da uvali Terzi i Munji. Ušla je ovde sa vrata u sukobe, metnula se među klinke, predatorka jedna. Mislim da joj nije uopšte mnogo loše - rekla je Kačevenda.

- Zbog čega se rasplamsao tvoj rad sa Aneli? - pitao je Darko.

- Vređa već dugo za stolom, te priče koje ona priča, mogu da prođu kod njenog deda Vrača. Pominje mi bivšeg muža i decu, ja njoj nisam spomenula to. Mogu da se svađam sa njom non stop, nego neću da pravim žrtvu ovde od nje. Priča kako njeno dete to sluša, a ne razmišlja o tome, kada spominje ona moje dete - rekla je Kačevenda.

- Kako gledaš na odnos Luke i Aneli? - pitao je Darko.

- I dalje perfidno udara na Sandru. Mislim da je Aneli pikirana, i da će ispasti glupa kao ku*ac. Pokušavam da izvučem iz Sandre, ali neće da ispada cinkara. Ono što ja mislim je da je gledao podršku, sve ovo radi ciljano. Sandri je ispod pokrivača pričao, ' pusti sve ovo, rijaliti je'. Mislim da ako Luka bude morao da bira, okrenuće se ka Aneli, a Ena će da je raznese. Ide okolo provocira, ali ko će njoj da ćuti. Dva meseca sam ćutala, vipe neću - rekla je Kačevenda.

- A Aleks? - pitalo je Darko.

Jao, žao mi je samo što su ugasili Milosavu. Progovorimo dve tri reči, ali u kući ne. Mislim da je to zbog Aleksandre i Ivana, a ženu generalno boli uvo za konflikte. Priča da ako joj bivši muž uzme dete, da će tom detetu biti bolje tamo. Ne znam da li i zašto to radi, možda da mi pomislimo da nju boli uvo - rekla je Kačevenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.