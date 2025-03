Više nikad me njena suza neće pogoditi: Munja odlučio da Matoru gazi do poslednjeg dana, besan na cimere jer je štede! (VIDEO)

Priznao sve što mu leži na duši!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Danijela Dujkovića Munjeza, sa kojim je razgovarao o sukobima koje je imao sa Jovanom Tomić Matorom, ali i ostalom haosu koji se vrteo oko njega prethodnih dana.

- Munjo, ona majica jutros, koju poruku si želeo da pošalješ i kome? - pitao je Darko Tanasijević.

- Mnogo su me dodirnule nominacije, ljudi kao da gube svest koliko je Matorin postupak loš. Ja sam ćutao cele nominacije, iako ne volim da ćutim, a na kraju sam svima hteo da poručim da ja ne gubim osećam da sam postao otac. Ljudi su to prebacili na šalu, na Matorine ljubavne odnose i to je možda njena poenta da se zaboravi, ali ja ću svaki dan da ponavljam. Ne znam kako je majica delovala, ali ja sam hteo da prenesem poruku da dete mora da odrasta u normalnoj zajednici i da dete raste sa ocem i majkom - govorio je Munja.

- Šta je značilo da se to okači na tvoj Instagram? - pitao je voditelj.

- Neka bude umapćeno, jer su mi nominacije ostavile utisak da su ljudi dno dna. Želim da se širi i da se zna da mnogo tugujem. Ova situacija nije bezazlena i samo ovako mogu da reagujem, a možda bih drugačije da sam spolja, seo u auto i otišao, pa ja moram ovako da se oglašavam - govorio je Munja.

- U subotu su ušao u klinč sa Karićem, šta se dešava? - pitao je Darko Tanasijević.

- Mi smo sinoć razgovoarali o toj situaciji. Ja njemu nisam ništa zamerio, negoi sam rekao da je pristrasan. Matora je rekla da je njegova porodica bila uz nju, pa ne mogu da očekujem da on nju gazi. Ja ću uvek da imam svoj stav. Mene je i Mateja malo razočarao. Matoroj nemam potrebu da se pravdam, ona treba meni da se pravda. Ja sam njoj rekao da ju je stigla karma za ljubavne odnose, jer ona plaća, pa posle tuguje i očekuje da je žalimo. Mene više nikad njena suza neće pogoditi jer je ispala velike nečovek. Ja nju prvi nisam nazivao monstrumom. Ja sa Bebicom nisam u okej odnosima i on više pokazuje da se iznervirao od mene. Niko ne može da zna koliko se ja nerviram, mnogo mi je teško. Ja sam sanjao Stefani, malog i njenu majku... Meni je to non stop u glavi, ali se trudim da razmišljam pozitivno i da će sve biti okej - pričao je Munjez.

- Slađu si odjavio za sva vremena - dodao je Darko Tanasijević.

- Pala mi je u očima. Ona meni u krevetu govori da je Matora monstrum, kako je ne podržava... Ja sam rekao da ne mora da je vređa, a ona je rekla da to ne bi komentarisala. Onda nema šta da traži u mom društvu. Ljut sam jer joj svaki put dajem novu šansu, takve ljude stvarno ne želim više u svom okruženju. Pustio sam je da prespava, voli da je u kadru, ali sutra ću da menjam omiljenu - govorio je Munja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić