Verujem Urošu i Marijani: Milovan totalno utučen, obratio se bivšoj ženi, pa je javno MOLIO ZA JOŠ JEDNU ŠANSU! (VIDEO)

Pokajao se za sve?!

Naredni Darkov sagovornik u 'Šiša baru', bio je Milovan Minić.

Nekoliko dana nisi bio dobro, kako si sada? - pitao je Darko.

- Danas je prvi dan da sam malo bolje. Vera i nada su me podigli, verujem da će na kraju sve da bude okej - rekao je Milovan.

- Šta bi značilo za tebe da saznaš da je Marijana sa Urošem? - pitao je Darko.

- Katastrofa. Nije on žena koja će da se sveti, znam ko je i šta je ona. Mogu da dam život, da to nije istina. To su sve priče i buve koje priča Milosava - rekao je Milovan.

- Sa kojom namerom Milosava to radi? - pitao je Darko.

- Da sačuva svoju ćerku i da mene ne poremeti. Plakala je kada sa hteo da odem, mada ja ne verujem u te njihove suze. Posle je okrenula priču da je plakala jer se plašila da ja ne ubijem Marijanu, jer nema ko da je zaštiti - rekao je Milovan.

- Znamo koliko je Aleksandri dete bolna tačka, a sada kruži priča u kući da govori da je možda tako i bolje

- Ako se vratimo na početak, to je sve njena farsa. Ima ona viši cilj, a to je deveta sezona ovde. Ovo joj je jedina nada da napravi novac, tako da će joj biti okej da dete ostane kod Uroša - rekao je Milovan.

- Kako reaguješ na provokacije Ivana Marinkovića? - pitao je Darko.

- Slagao bih kada bih rekao da mi je lako. Ali on nije neko ko je ostvaren, niti je dobar muž, niti je dobar otac. Za njega sam prva liga. Počeo je u ponoć post, oću da se otarasim svih poroka. Želim da poručim Marijani da obradi sve u glavi, pa kada izađem, pokušamo da sednemo i razgovaramo - rekao je Milovan.

- Šta znači ova poruka za nju? - pitao je Darko.

- I ako je sa Urošem, i ako nije, želim da se potrudim da nam da još jednu šansu. Znam šta joj je post, crkva, vera i nada. Dobio sam neverovatnu želju da sada postim, da se okrenem i vratim na pravi put - rekao je Milovan.

- Ti sada se obraćaš Marijani šalješ joj poruke, da li bi ti imao istu tu želju, da te Aleksandra nije 'prevarila'? - pitao je Darko.

- Pričao sam sa Marijanom o tome, želim sada da budem čist. Očigledno je da sam bio u zabludi, ne znam kako nisam mogao da složim kockice u glavi. Bio sam spreman na sve to, ali sve je nestalo preko noći. Aleksandra mi se gadi, možda se i ja gadim Marijani. Sve na svetu bih dao da mogu da popričam sa njom. Ona zna da moram da izguram do kraja sve ovo, samo isključivo zbog nje. Ubija me ovo neznanje. Milosava može da kaže šta hoće. Čak sam je i sanjao, imam svoju teoriju u glavi. Ja sam njoj ostavio Urošev broj telefona Marijani, tako da priče od Milosave padaju u vodu. Verujem Urošu i Marijani, kako god to zvučalo - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.