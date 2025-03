Pokvaren si do srži: Anđela brutalno izvređala Gastoza nakon što joj je pojeo čokoladicu, on zanemeo od šoka! (VIDEO)

Šok!

Pred spavanje, Nenad Marinković Gastoz, ležao je u krevetu i čekao Anđelu Đuričić da završi sa svojim noćnim rutinama. Kada je ona prišla krevetu, videla je prizor koji joj se ni malo nije svideo, naime Nenad je uzeo čokoladicu koja je stajala iznad kreveta, i pojeo. Anđela je zbog toga doživela pomračenje, pa je počela da ga vređa.

- Zašto si to uradio, je l' moguće? To mi stoji tu za ukras, a ti uzmeš i pojedeš. Pokvaren si do srži - pitala je Anđela.

Za to vreme Gastoz je samo nemo gledao u nju, ali njoj to nije bio dovoljan znak da treba da prestane, te je nastavila svoj monolog.

- Trudim se da nam ovo lepo izgleda ovde, ovo što si uradio je oličenje tvog bezobrazluka - rekla je Anđela.

Autor: K.K.