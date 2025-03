Anđela pročitala Matorin kvarni plan?! Tozla priznao sve: Niko se od nas, Gastozovih prijatelja, nije čuo s njom, ne znam KAKVA JOJ JE NAMERA

Anđela Đuričić i Jovana Tomić Matora ušle su u klinč zbog Nenada Marinkovića Gastoza u subotu, tokom nominacija, kada je Matora istakla da se zajedno sa njenim i Gastozovim prijateljima iščuđavala zbog njegovog ponašanja u vezi sa Anđelom.

Naime, Đuričićeva je optužila Matoru da je na kvaran, perfidan način pokušala da Gastozu ubaci crva sumnje o tome kako gledaju njegovi prijatelji na njegovu vezu sa Anđelom, kao i to da oni misle da se kraj nje pokazao kao škrt i kao neko ko je papak, što mu je Matora rekla prve noći kada je ušla u Belu kuću. Gastoz, s druge strane, to vidi drugačije, te ne smatra da je Matora imala tu kvarnu nameru, sa čim Anđela nije saglasna, a sada je svoj sud o svemu dao muzičar Damjan Čarapić Tozla, Gastozov najbolji prijatelj.

- Iskreno, ne znam sa kim se Matora čula pre ulaska u kuću i sa kim je razgovarala na temu Galeta i Anđele, ali ono što ja znam od najbližih prijatelja, mislim na četvoro-petoro koji su oko Galeta, koji smo mu baš bliski, bliski - niko se nije čuo sa Matorom, da smo razgovarali preko telefona i to. Ona i ja je trebalo da se čujemo, ali se nismo čuli, na kraju, to je bilo ono kada sam joj izjavio saučešće, ali se nismo čuli pre nego što je ušla - objašnjava Tozla.

Ne krije da bezuslovno veruju Gastozu i poštuju njegov izbor, te da jedva čekaju da Anđelu i lično upoznaju.

- Najbitnije je to da sveukupna slika i mišljenje o Anđeli, što se tiče Galetovih drugara, je isto - mi Galeta poznajemo, ne želimo da pravimo nikakvo mišljenje o njoj na konto toga što gledamo na TV-u. U obzir uzimamo Galetov izbor i to nam je najbitnije, ako je on odabrao da bude sa njom, nama će Anđela biti draga kao i njemu i biće dobrodošla u naše društvo. To, da neko iz društva nešto ne gotivi Anđelu ili da ima nešto protiv nje, to je apsolutno netačno. Da li Matora ima neku nameru, pa hoće da... To već ne znam, ali sam siguran u to da mi svi čekamo Anđelu da je konačno upoznamo u realnom životu kada izađu napolje i onda nešto možemo da pričamo o njoj. Do tada je glupo da neko mišljenje konstruišemo samo na osnovu odnosa u kući jer za nas je to kao neko pozorište, mislim da ljudi generalno tamo nisu skroz otvoreni i može lako da se desi da nemamo realnu sliku o njoj, zato i ne pravimo nikakvo mišljenje - kaže Tozla za Pink.rs i dodaje:

- Najbitnije je, i to uvek napominjem i naglašavam, je to da, ako je Gale izabrao Anđelu, onda smo je izabrali i mi. To bi i on isto uradio za svakog od nas iz društva. Uvek smo uz njega, užasno poštujemo njegov izbor i na to se stavlja jedna velika tačka.

Autor: Darko Tanasijević