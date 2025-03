Draganina majka van sebe! Prvo oglašavanje nakon ćerkinog zbližavanja sa Matorom, evo šta kaže na pomisao da joj ćerka kući DOVEDE SNAJU UMESTO ZETA!

Ovih dana sve oči uprte su u odnos Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević koje se, kako kažu, samo druže, međutim stanari Bele kuće predviđaju da će tu brzo doći do nečeg većeg od prijateljstva.

One ne kriju koliko prijaju jedna drugoj, a Matora je transparentna i kada su njene simpatije, koje nisu samo prijateljske, prema Dragani u pitanju. Ipak, s druge strane, Tomićeva govori da, navodno, još uvek nije spremna za novi emotivni odnos zbog nedavnog raskida sa Stefani Grujić, koju još uvek voli.

Pozvali smo Draganinu majku Goricu Stojančević, kako bismo proverili kako ona gleda na prisan odnos svoje ćerke i Matore, ali i kako komentariše šuškanja da će Tomićeva uskoro vrlo lako "preobratiti" Draganu. Međutim, nije bila raspoložena kada je čula kojim je povodom zovemo.

- Ne bih da komentarišem to. Izvinjavam se, ali ne bih, nisam trenutno raspoložena - rekla nam je ona, pa dodala:

- Možda je Matora predatorka, ali Dragana nije to čemu se ona nada. Verujem u nju - rekla je Draganina majka.

Borislav Terzić Terza, sa kojim se Dragana nedavno ljubila, provocirao ju je zbog Matore, te javno pozivao da čestita ocu rođendan i prizna mu da je lezbijka, što je Stojančevićeve iznerviralo.

- On neka pogleda sebe i svoju porodicu, svoje dete. Nemoj da brine za Draganu i njene roditelje - dodala je Draganina majka za Pink.rs.

Podsetimo, Dragana je u subotu tokom nominacija u Beloj kući otvorila dušu o svom i Matorinom odnosu.

- Matoroj sam prišla od prvog trenutka, postavila sam se kao prijatelj, i smatram da je i dalje tako. Jako mi je draga, srčana je i ne mislim da je loš čovek. Ne mešam se u odnos nje i Munje. Ne mislim da je neko koristi, ne mislim da je predator, iako govore da sam to ja. Niko ne može da me odvoji od nje, biću joj prijatelj do kraja i nastaviću da se družim sa njom. Mislim da ne treba ništa ovde da mi zameriš, iskrena sam preba tebi, moje prijateljstvo je iskreno. Rekla sam ti da ne treba da mi braniš. O tebi mislim sve najlepše i ne moraju svi da znaju šta mi pričamo - rekla je Dragana.

Autor: Darko Tanasijević