ŠOK: Matora pozvala kumu Tamaru da joj vrati ukradenih 50.000 EVRA kako bi imala da sahrani majku, evo kako je ona reagovala! (VIDEO)

Zbog ovoga su završile na sudu!

Upravo je počela emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević podigao je Jelenu Ilić koja je dobila reč na samom startu kako bi prokomentarisala ''Nominaciju'' Jovane Tomić Matore i Marka Đedovića.

- Ja sam rekla da mi je žao što sam ja izvređala, ali nisam rekla svoje mišljenje o njoj bez uvrede. Vrlo često me povuče da izvređam ljude koji meni ne ostaju dužni. Ja sam pričala sve što sam i ranije rekla. Meni je degutantno da pričam o tome da Matora seje zlo, meni su budalaštine to. Ja sam njoj izjavila saučešće bez obzira što je ona mene izvređala. To ko je pričao neka ustane i kaže, ja nisam - rekla je Jelena.

- Đedović je rekao: ''Jelena i Karić su bili jedini realni'' - rekao je Milan.

- Stefan Karić zna da kaže sve bez uvreda, a ja nisam ni bila sa Matorom u sukobu nego je ona to odlučila. Mogu da navedem činjenicu da se Matora stvarno pokazala kao neko ko potencira prijateljstva, a izgleda da nikome nije prijatelj - rekla je Jelena.

- Nisam ja kriva što je mene moja drugarica opljačkala, mislim šta sam ja tu kriva?! Ja ne želim da pričam o tome, radije bih napolju da izbace na Instagram moje prepiske sa Tamarom. Nas dve smo na sudu i to je to. Meni kad je bilo teško, zvala sam je da je pitam da mi da novac zbog majke, ona je rekla da neće da mi da - rekla je Matora.

- Ja sam nju vozio, ona je imala 30.000 evra u koverti. Je l' ti to dala? - upitao je Đedović.

- Ne, ona je to uzela za koncert jedne pevačice. Ja nisam kriva, ostavila sam na poverenje nekome nešto. Ona je meni dala 100.000 dinara od cele sume. Ona je navela kontra tužbu, pa valjda bi tu navela da mi je isplatila deo - rekla je Matora.

- Svi tvoji prijatelji su znali za aferu sa Mateom, ti si sada s njom dobra. Krivila si Anu Spasojević, ona ti bila letos u stanu. Krivila si Erminu, sada si s njom nerazdvojna - rekla je Jelena.

- Ana mi je dokazala da nije kriva, Ermina isto - rekla je Matora.

- Mene je Matora u nekom lajvu pljuvala, a ja ti ništa nisam uradila. Nju je Marko Đedović s kojim je u ratu pred kraj prošle sezone poslao Matoru da me ispita o Urošu i meni sve bez bubice. Matora je došla da me ispituje, a poslao je njen neprijatelj - rekla je Jelena.

- Da li te šokirao Terza, on je toliko šokirao sve koliko je spustio loptu? - upitao je Milan.

- Užasno, oni su dan pre toga imali žestoku raspravu i onda dođe sutradan i ne kaže ništa. Ja sam rekla da će Munja napraviti Matoru žrtvu svojim ponašanjem, na Nominacijama je bilo med i mleko - rekla je Jelena.

Autor: N.P.