Mića rešeta: Najstrašnije isprozivao Terzu zbog uvlačenja Matoroj, on ne prihvata kritiku! (VIDEO)

Mića rešeta: Isprozivao Terzu zbog uvlačenja Matoroj, on ne prihvata kritiku!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Đedoviću kako bi progovorio o nominaciji Borislava Terzića Terze koji je spustio loptu.

- Terza je pokušao da se iskupi, ali ništa od toga - rekao je Đedović.

- Ja kad sam izrevoltiran, ja kažem mnoge stvari, ali to ne mislim. Kada su bile ''Nominacije'', ja sam rekao svoje mišljenje - rekao je Terza.

- Što Karić nije zamerio Matoroj priču o mrtvim ljudima? - upitao je Milan.

- Ja jesam, zamerio sam, a Đedović se nadovezao - rekao je Karić.

- Naravno, ovo je moj i njen odnos sada. Mene boli ku*ac za moj i njen odnos, nemam više grama osećaja vezano za nju bilo šta. To je normalno, ali nije normalno da ispričamo sve jedno o drugom i onda dođem kod nje i kao žalim kao Terza - rekao je Đedović.

- Ma boli me ku*ac šta će ko da priča - rekao je Terza.

- Mene inače ne zanima šta Sita priča o meni, ja nju ni ne pratim - rekao je Đedović.

- Ja sam rekla Siti za to oglašavanje da ne radi jer sad meni pravi problem - rekla je Aneli.

- Meni je Asmin poslao sve slike neke i neki tekst kojoi nisam mogao da čitam. Rekao sam mu: ''Trebaš da brineš o detetu, meni Aneli nećeš zgaditi'' - rekao je Đedović.

- Prestanite više da kupujete mir - rekao je Mića.

- Što se tiče Nominacija, ja stojim iza onoga što sam rekao u petak. Spustio sam loptu isključivo zbog Dragane i nje, ostalo me ne zanima. Anđela je opet spustila loptu dok Matora nije pokrenula priču, pa nije samo Terza spuštao loptu. Ivan Marinković ništa nije rekao Đedović - rekao je Đedović.

- Đedović i Matora su nominovani, on kao prijatelj Anđele ima vrlo loše odnose sa Gastozom, a Anđela ima loše odnose sa Matorom, to je početak nominacija. To su odnosi sa ljudima, umesto da svi saspu jedni drugima u lice, prvi su ugasili vatru i zato su svi ćutali. Veliki igrači trebaju da imaju žar i kažu, a kad kažete vi nešto dobro, onda će svi dobro. Matora je doživela šta je doživela i trebamo da imamo razumevanja - rekao je Mića.

