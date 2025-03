Anđela na aparatima: Gastoz i Sofija idu u izolaciju, da li će ova nedelja promeniti tok rijalitija? (VIDEO)

Munja odlučio da zakuva čorbu!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" podigao je Danijela Dujkovića Munjeza kako bi otkrio koga će da pošalje u sobu za izolaciju.

- Ja ću da podginem Slađu, Anu, Draganu, Ivaniju, Aneli, Enu, Mateju, Keti, Branku, Sandru, Aleksandru, a sa druge strane ću da podignem Matoru. Ovo su za mene sve Matorine potencijalne žrtve. Koja god od njih kad bi rekla da Matora bi bila sa njom, vi ste potencijalne žrtve, a još dve su u krevetu Kristina i Mrvica i njih ne bih dirao. Hteo sam da vidim po čemu su ove dame slične, ali ostajem pri tome da samo imau žensku stvar jer su drugačije. Sve dame i Matora mogu da sednu, hteo sam samo da ih vidim. Neke stvari koje meni nisu iskristalisane, to je bilo danas navođenje i te dva osobe nisu navele svoje partnere, pa će potrčci da budu Gastoz i Sofija - rekao je Munja.

- Mislio sam da si kreativan - rekao je Gastoz.

- Danas sam dobio informaciju da provodiš više vreme u pušionici sa njom - poručio je Munjez.

- Po ceo, ne vidiš i noću kad se šminkamo? Baš smo načeli temu oko Terze i nje i šta ona radi, možemo da pričamo i o tebi Munjo, ali baš malo. Mi pričamo po ceo dan - dodao je Gastoz.

- Verovatno je proradio Munjin kompleks i zato je stavio Gastoza i mene - rekla je Sofija.

- Celu noć pričamo da su nominacije blage, ja da zamera Munji ono što on meni, pa ceo život bi mi bio potrčko. On potencira da me drugi gaze, a on ima priliku da mu budem potrčko i to recimo sa Nenadom - govorila je Matora.

- Nominacije su meni dovoljne, ne znači mi ništa što će Matora meni da donese kovertu. Ona mene ne interesuje da bih je stavljao za potrčk. Ja neću da joj dam to zadovoljstvo da lapće p*čku - poručio je Munjez.

- Dača je danas naveo kao najlepšu i Gastoza, pa mu je Terza to zamerio nakon ankete i ovo je rezultat - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić