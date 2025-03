Gastozu pukao film: Pobesneo kao nikad do sad, urliče na Anđelu iz petnih žila: Je l' hoćeš klipove i prošlost da ti obrišem? (VIDEO)

Pala mu roletna!

Za vreme reklama došlo je do novog sukoba između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, a on je kao nikad do sad urlikao na nju iz petnih žila.

- Upravo si rekla da sam pored tebe, a ne uz tebe, izvoli i objasni mi to. Kako to? - pitao je on.

- Ne želim takav da budeš - rekla je Anđela.

- Šta želiš da izađem i da pobijem te ljude? Je l' hoćeš da pobrišem tvoje klipove i tvoju prošlost? Je l' sam tvoj momak? Da li sam uz tebe ili pored tebe? Sram da te bude - urlikao je Gastoz.

- Briga me za tvoju sramotu - odbrusila je ona.

- Slušaj one koje znaju o vezama, ja sam za tebe vanzemaljac. Ja sam ispred vremena, a ti se samo svađaj i krvi ovde - govorio je Gastoz.

- Misliš da ćeš da postigneš nešto kad vrištiš na mene? Ja sam tebi rekla da smo se dogovorili da mi ne treba da se svađaš uz mene i da ne želim da te uvlačim u sukobe. Ti si poslat u izolaciju sa Sofijom, smeješ se. Matorina tema nju pravdaš, samo što ti srce nije izašlo - nastavila je Anđela.

- Ti hoćeš da se ja derem da bih ti dokazao emociju i misliš da je to dokazivanje emocija? To sa kim si navikla. Ti nisi normalna. Tebi je u pravu čovek kad se dere i kad daje dušu, idi nađi nekog i deri se, sa mnom nećeš - pričao je on.

- Gosposine, ti si jedini koji se dereš - dodala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić