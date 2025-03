GASTOZ VAN SEBE: Brutalnim poniženjima demolirao Anđelu, od njegovog urlikanja tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Nikad veći karambol!

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo je do nikad brutalnije svađe između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Ja nikad sa njim ni o kome nisam pričala. Ako jesam, a znam da ćeš da izmisliš, za Đedovića ako misliš tvrdim da nikad nisam rekla. Prihvatam da ćeš da izmisliš kao što si pokušao da zamaskriaš razgovor u Odabranima, pa kad je Milan priznao ti si rekao da jesi - govorila je Anđela.

- Kad je budem izneo nešto ti nećeš da trpćeš, nego ćeš da odlepršaš. Sad ćeš da se distanaš pošto si želela da svima daš do znanja da naše prijateljstvo nije ništa, sad ćeš da vidiš koliko je tvoje - rekao je Gastoz.

- Ovo je toliko ružno što je uradio prema meni - dodala je Anđela.

- Je l' ružno to što radim? Da li je podlo? - pitao je Gastoz.

- Pokazao si da si muškarac - poručila je Đuričićeva.

- Najveći sam muškarac jer tvoje stvari krijem. Kleči, moli i kukaj, pa ćeš da vidiš. Mi smo ovde do jula. Šta bi neko rekao kad se plaši nego da sam izmislio? - pričao je Gastoz.

- Moje mišljenje ne može da utiče na Gastoza. Meni je drugar rekao da mi je devojka prostitutka, pa ništa. Što se tiče svadbe Marko i ja smo pravili spisak. Ne postoji razlog kao što je svađa Nenada i mene da ga ne bih zvala. Ja sam htela da napravim još jednu veliku svadbu da bi došli svi. On je meni zamerio to svaki put kad smo se videli. Za druge ljude sam imala razloge što nisam zvala, a Gastoz nije bio jedan od tih - pričala je Matora.

- Samo bih da pitam ovu verbalnu, kakvo je moje ponašanje prema tebi zadnjih dana? Da li imaš bilo šta da mi zameriš? - pitao je Gastoz.

- Nikakvo, vožnja i pun gas - odbrusila je Đuričićeva.

- Nemoj samo da si mi prišla - rekao je Gastoz.

- Ovo ponižavanje večeras je prešlo sve granice - jecala je Anđela.

- Nemoj sad da plačeš, udri po meni i moj prijateljstvu. J*bala te njena svadba da te j*bala, sram da te bude. Ti bi na d*pe progovorila. Niko na ovom svetu ne može da me odvoji od tebe, osim tebe same i uspela si u tome po 100. put. J*bala te svadba, j*bao te rijaliti, nekad u životu me ispoštuj. Ti ne znaš da živiš život, ceo život će ovde da ti menjaju bubice - vikao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić