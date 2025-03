Marinkovići na korak do pomirenja?! Aleksandra primetila čudne signale među njima, pa ih javno raskrinkala! (VIDEO)

Šou!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Nikolić kako bi prokomentarisala Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića.

- Aleksandra šta se dešava sa tobom i Ivanom, ljubomorisala si mu na Enu, a potom i na Jelenu? - upitao je Milan.

- Ja ne mislim da on Jelenu prati i proganja, on ne obraća pažnju da te neke stvari tako mogu da ispadnu. Ako već neće da ga spajaju i to, onda mora da obrati pažnju da ga ne spajaju. Ja vidim neke stvari i to je to - rekla je Aleksandra.

- Taj čovek mi se gadi, on stalno priča o meni i stalno komentariše gde sam i s kim sam - rekla je Jelena.

- Ja nju izbegavam i ne komentarišem, žao mi je što sam sebi dozvolio neke stvari - rekao je Ivan.

- Ja nisam luda, vidim sve stvari. Itekako gleda i ona njega i on nju. Vreme će pokazati da li će se oni pomiriti ili ne - rekla je Aleksandra.

- Ja trenutno uživam u rijalitiju, a najviše uživam u blamovima Ivana Marinkovića. On nije krpa, on je tepih - rekla je Jelena.

- Mene svi utišavaju i smiruju, ja ne mogu da kažem šta želim. Ivan očekuje da ću ja njemu da ćutim, da li je strašno da ja svom partneru skrenem pažnju na neku situaciju? - upitala je Aleksandra.

- Ti si glumica - rekla je Jelena.

Autor: N.P.