Ovo niste smeli da propustite!

Prethodnu noć na imanju Elite, obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića zbog emsija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje".

Na samom početku emisije, Marko Đedović je saznao da ga Sita Ahmić, Anelina sestra napolju vređa. te je on otkrio kako gleda na to.

Usledio je izbor potrčka, te je ovonedeljni vođa Danijel Dujković Munjez pomrsio konce takmičarima:

- Ja ću da podginem Slađu, Anu, Draganu, Ivaniju, Aneli, Enu, Mateju, Keti, Branku, Sandru, Aleksandru, a sa druge strane ću da podignem Matoru. Ovo su za mene sve Matorine potencijalne žrtve. Koja god od njih kad bi rekla da Matora bi bila sa njom, vi ste potencijalne žrtve, a još dve su u krevetu Kristina i Mrvica i njih ne bih dirao. Hteo sam da vidim po čemu su ove dame slične, ali ostajem pri tome da samo imau žensku stvar jer su drugačije. Sve dame i Matora mogu da sednu, hteo sam samo da ih vidim. Neke stvari koje meni nisu iskristalisane, to je bilo danas navođenje i te dva osobe nisu navele svoje partnere, pa će potrčci da budu Gastoz i Sofija - rekao je Munja.

Nakon toga je Munejz odabrao omiljenu osobu, te je rekao da sa njim u hotel ide Slađa Poršelina, što je njegovog prijatelja Boru Terzića Terzu povredilo jer je Munjez juče tokom dana obećao Terzi da će biti omiljeni.

Na samom početku Pretresa, Anđela Đuričić je komentarisala odnos Munjeza i Matore.

- Nisam u temi i ostajem pri tome što se pričali. Odvratan mi je izbor potrčka. Kojoj devojci bi bilo prijatno da se njen dečko pošalje u izolaciju? Nije bitna koja je devojka, ali ovo je osoba koju je muvao, za kojuje rekao da mu se sviđa. Ja sam generalno nervozna, pa mi je ovo višnja na torti. Oraspoložiću se... Što se tiče Munje i Matore više ne znam kome da verujem. Sećam se da je Matora rekla da je možda sumnjao, ali da nije moga da zna - rekla je Anđela.

- Ja sam rekla što se tiče trudnoće da smo krile i da niko nije znao, ali nas su novinari koliko se to sumnjalo pratili, a tad je bila trudna. Mi smo se pravdale, mora da je negde igralo njemu u glavi. Mogao je da sumnja, pa da se zainteresuje. Ja to ne kažem da to opravdava postupak, ali kad bi meni neko toliko pričao ja bih pozvala. Ne zameram, ne prebacujem, ne perem se, nego samo kažem. Anđela, mi smo se plašile u tom trenutku đubre da bacimo, a svi su počeli da pričaju. Ona je u jednom trenutku sumnjala u mene jer je Stefani pomislila da sam se nekome poverila. To se dobra dva meseca potezalo - dodala je Matora.

- Dok si bio u "Narod pita" sa njom da li si mogao usred emisije da je pitaš da li je trudna? Pošto su ti već slale poruke. Ja bih pitala da mi šalju, ostaje ti crv sumnje jer to je trudnoća, a ne kupovima psa. On je imao priliku, bio je pored nje - govorila je Anđela.

Nakon toga se povela tema da li je Kristina Buđevac trudna koja je bola intimna sa Munjezom, te je nakon toga nastao sukob njega i Slađe.

Nakon toga Anđela je totkrila da je zamerila Gastozu što se nije suočio sa Munjezom nakon što ga je izabrao za potrčka sa Sofijom Janićijević.

Tokom reklama, Anđela je dovela Gastoza do tačke pucanja, te su njih dvoje započeli ozbiljnu svađu. Gastoz je nakon toga Anđeli dao žuti karton te joj je stavio do znanja da je raskid blizu. Njihov sukob trajao je do ranih jutarnjih sati.

Anđela je u više navrata udarila na prijateljstvo Matore i Gastoza što joj je on veoma zamerio.

Jelena Ilić je nakon toga dobila reč kako bi otkrila šta misli o ljubavnom paru Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji, te ih je svojim komentarima vratila na fabrička.

Sanja Grujić je nakon toga otkrila namere koje ima Ene Čolić tvrdeći da se njoj sviđa Marko Stefanović.

Nakon toga je Milena Kačevanda otkrila svoje mišljenje o Eni Čolić.

Tokom emisije Milovan Minić je najavio raskrinkavanje Milosave i Aleksande, reklaviši da je dobio stvari od žene,a tokom sukoba Aleksandra i Milovan su iznosili sav prljav veš iz njihovog odnosa,.

Voditelj je nakon toga otrkio da je na trećem mestu ankete za osobu koja se pravi pametna Ervin Kadrić Kadra.

Drugo mesto zauzela je Sanja Grujić.

- Znam da gledaoci obožavaju moju pamet, pa ovo ne može da mi poremeti samopouzdanje. Mene je odmah s vrata i Matora pohvalila, iako smo se rastale u lošim odnosima, tako isto i Milosava. Ja mislim da su ovo hejteri ljudi koje komentarišem, a izdvojiću Anđelu - dodala je Sanja.

Prvo mesto osvojio je Ivan Marinković koji je odmah prozvao Gastoza I Anđelu.

Na anekti za najpoželjnije muškarce treće mesto osvojio je Luka, drugo Peja i prvo Gastoz.

Kod žena, treće mesto je zauzela Ena, Drugo Aneli i prvo Anđela.

Nakon što su Gastoz i Sofija legi u izolaciji, Gastoz ju je u jednom momentu upitao da spoje krevete.

Autor: N.B.