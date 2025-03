Da je oženi umro bi: Zoran Ramović iskreno o odnosu Anđele i Gastoza, a evo kakav je njegov sud o ovom odnosu! (VIDEO)

Iskreno!

U emisiji 'Pitam za druga', na Red televiziji, gosti su estradni menadžer Zoran Ramović i novinarka Pink.rs portala Snežana Zindović. Oni su zajedno sa voditeljima komentarisali aktivne rijaliti učesnike Elite, a na samom početku dotakli su se odnosa Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Gastoz je najbolji igrač. On je prirodan, zato je i jedinstven. Njih dvoje ne mogu opstati, njemu njegova priroda ne dozvoljava da ne bude nemiran. Ovo što rade njih dvoje je gluma. On da se oženi i da živi sa njom, umro bi. Anđela malo nije čista, moramo biti iskreni - rekao je Zoran.

- Kako mislite nije čista? - pitala je voditeljka.

- Ima svoje momente, nije on pravio problem dok nije ona krenula prva. U prethodnim sezonama je sama na sebe navukla omrženost. Ako je već volela nekog, zašto je sada stid toga. Bila je tada zaljubljena, nije glumila, sada ne znam šta da kažem. Ljudi mešaju zaljubljenost i ljubav. Ljubav je kada poštuješ nekog - rekao je Zoran.

- Da li je uvreda kada Gastoz ispred Anđele, ili kada dođe to do nje, da neke fine komplimente drugim devojkama? - pitala je voditeljka.

- Ne. Mislim da ona nema razloga da razmišlja da on nju ne poštuje. On može svaki dan da bude sa drugom, a nije. To je njegova veličina - rekao je Zoran.

- I jedno i drugo su jaki igrači, da li mislite da se posmatraju kao rivali nekad? - pitala je voditeljka.

- Nema to kod njih, da Nenad nije sa Anđelom, šta bi ona mogla da pokaže?! Gledala bi se samo njena prošlost. I ranije je bila sa jakim igračima, tu je ona dobila jačinu igrača - rekao je Zoran.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.