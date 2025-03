AU, KAKAV SKANDAL! Ermina rešila da progovori, pa RASKRINKALA Matoru: Tamara se ponudila da PLAĆA DOM i lečenje roditelja dok su živi... (VIDEO)

Ermina Pašović uključila se uživo u emisiju 'Pitam za druga' na Red televiziji i tom prilikom govorila o gorućim temama u Eliti!

U emisiji 'Pitam za druga', na Red televiziji, specijalno se uključila Ermina Pašović, ona je tom prilikom komentarisala aktuelna dešavanja u Eliti.

- Dozivali su te sinoć. Matora ti je tražila da se oglasiš sa nekim dokazima - rekla je voditeljka.

- Oglasiću se sad, i nikada više. Nikakve skrinšotove nemam. Imam al' ne želim da ih iznosim. Tu se celo vreme vodi tematika, Đedović, Matora i Tamara. Svi smo mi nekad bili drugari, sada kad su se svi međusobno pokačili, očekuje se da Ermina deli pravdu. Ići ću sada pojedinačno - rekla je Ermina, pa nastavila.

- Što se tiče Marka Đedovića, Matora mu je poljuljala kavez, ide od osobe do osobe i prepričava kao pokvarena ploča. Tim je dokazao da ga je veoma poljuljala. Matora nije trebala da preko trećih ljudi vodi taj rat sa njim. Moja stvar je kome sam ja pozajmila pare, jesam pozajmila Marku te pare, ali mi ih je i vratio. Desila se situacija da sam i ja pozajmila pare od njega, i vratila sam mu. Te svari ne volim da spominjem - rekla je Ermina.

- U kakvim ste odnosima Marko i ti? Da li ste se pomirili? - pitala je voditeljka.

- Nismo ni bili u svađi, jela sam i pila kod njega posle operacija. Mogu da uništim koga hoću sa dokazima ali iz rijalitija. Zameram mu mnoge stvari, jer kada se oseća ugroženo ne bira. Pričaju kako nemam novca, a svima sam slala stvari, glupo mi je i da pričam o tome, ne volim da prigovaram - rekla je Ermina.

- Ti sada demantuješ Matoru? - pitala je voditeljka.

- Iznosim samo istinu. Matora je rekla da joj Tamara nije dala pare, a ja znam da je Tamara ponudila da plaća dom i lečenje roditelja dok su živi. Ne branim nikog, ali devojka nije deo toga. Ne želim da dajem bilo kakve poruke u javnost, neka to radi Matora kada izađe. Nisam ni na čijoj strani, tu sam za nju i njenog oca. Ona je malo kompleks, iskompleksirao je Marko, tu je ispala glupa. On tačno zna gde treba da se udara. Ona uopšte nije svesna šta priča, to što ima između njih, neka reše na sudu - rekla je Ermina, pa nastavila u istom ritmu:

- Juče je rekao da je on pomirio Asmina i Situ, to je glupost. Njih sam ja pomirlila, radila sam to pola godine. On to sve radi da okrene Aneli protiv Matore. Njega ja mogu da pokopam sa ovakvim stvarima, njegove privatne stvari ne želim da komentarišem. Ne radim ljudima takve stvari, a jela sam i pila sa njom - rekla je Ermina.

- Da li si znala da je Stefani trudna? - pitali su Erminu.

- Nisam znala za tu priču uopšte. Saznala sam za trudnoću kada je stiglo pismo u Belu kuću. Po mojoj računici, kada smo sedele u izlasku, Stefani je bila 7. mesec. Vraćala sam fotografije, nije se video stomak. Napala sam ih kada sam saznala, da sam znala ranije, rekla bih da se kaže Munjinoj mami. Ta žena mi je super, volim je i sve što je rekla bila je u pravu - rekla je Ermina.

- Kako ti je delovao Stefanin i Matorin odnos? - pitala je voditeljka.

- U svakoj vezi ima i dobrih i loših stvari, delovale su mi srećno. Ne mešam se mnogo, i ne želim. Anita mi je bila lekcija, ne želim više da se zalažem - rekla je Ermina.

- Kako gledaš na odnos Luke i Aneli? - pitali su je.

- Situ mnogo volim, oko bih dala za nju. Uvek ću zbog toga stati na Anelinu stranu. Luka mi se ne sviđa, ljigav mi je. Ne podržavam tu vezu, mislim da je sve zbog podrške. On je meni isti Lakić. Sita gotivi njegovu mamu, i ja neću da se mešam. Imam samo svoje mišljenje - rekla je Ermna.

