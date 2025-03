Rekao mi je da je sa Aneli zbog podrške: Sofija raskirnikala Luku, u sve umešane i MIlena i Sandra, otkriven razlog sukoba (VIDEO)

Au!

Prve gošće u Amneziji bile su MIlena Kačavenda, Sofija Janićijević i Sandra Obradović. One su govorile o sukobu Luke Vujovića i Sandre.

- On je imao sukob sa Sofijom, ja sam njoj rekla da se skloni od tog glupandera, a onda se on zaleteo na mene i pljunio me, pa je krenuo da mi preti. Dača je skočio da odbrani Sofiju, a on mu je udario šamar. Sada se vidi ko kome ovde preti, meni je on poručio da ću ja da se oušim, e sada ćemo videti ko će i šta će. Tu ima i taj papir o kojem Sandra treba da priča - rekla je Milena.

- Ja o tome neću da pričam - rekla je Sandra.

- Sofija kako je to počelo? - upitao je Munjez.

- Ja sam otišla do Milovanovog kreveta da odnesem nešto, mene je tada Luka uhvatio za ruku, i pitao me zašto ga provociramo, ja sam mu rekla što je on sa Aneli a ne sa Sandrom, on mi je rekao da je zbog podrške. Ono što je on uradio ne priliči nikome - rekla je Sofija.

- Ja sam izbegavala da ga vređam, jer je on prebacio, on se ne seća šta je pričao, da li je pio asepsol, nema šta - rekla je Milena.

- Sandra na čemu ste vi sada? - upitao je Munjez.

- Ja njega ne gledam, niti ga spominjem, a on je noćas rekao kako ga ja provociram, a on to radi, on prolazi pored mene i peva pesme, on prvi radi te stvari, ja imam pravo da mu dobacim da je pijandura, i to se videlo. On pada i kotrlja se po žardinjerama - rekla je Sandra.

- On mora da oduči u koju je zaljubljen - rekla je Sandra.

