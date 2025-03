Oči u oči: Milena uletela u radio i sasula Luki sve u lice, on poriče sve što su rekle ona i Sofija i Sandra (VIDEO)

Luka Vujović je naredni gost u Amneziji. On je otkrio u kakvom je odnosu sa Aneli Ahmić, a onda se osvrnuo na sukob sa Milenom Kačavendom:

- Aneli mi je rekla da joj se ne obraćam, jer je Sofija rekla da sam ja rekao zbog čega sam sa Aneli - započeo je Luka pa dodao:

- To za papir mi je smešno, evo neka kaže šta je na papiru sve se vidi. Moram da kažem da je Sofija postala ozbiljna,namešta sve. Meni je Sofija sinoć dobacivala više puta meni, a to što je Aneli poverovala, mene ne zanima, ona je treba da dođe do mene i da vidi o čemu je reči. Sukob sa Milenom traje duže, e sada sve što se dešava , šta god da mi urede, duploće da im se vrati - rekao je Luka.

- Ti kažeš da si bio pripit i svega se sećaš - upitala je Milena.

- BIo sam pripit - rekao je Luka.

- Šta lupetaš ti, ti si preko kreveta preleteo kada ti se Sofija obratila, mene je Sandra odbranila jer si se tis zaleteo sa pesnicom, a što se tiče Aneli, ko god pominje mog bivšeg muža i moju decu dobiće deset puta više - rrekla je Milena.

- Ovde ti mene vređaš, vraćam ti - rekao je Luka.

- MA imam de te vređam - rekla je Milena,.

- Ti grešiš ovde, masa žena te koći - rekao je Mića.

- Dosta je meni svega toga - rekao je Lula.

Autor: N.B.