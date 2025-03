TREBA DA SE ZAVUČE U MIŠJU RUPU: Drug Aleksandre Nikolić žestoko isprozivao Milovana, pa otkrio sve o njegovim dugovanjima! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bili su bivša učesnica ''Elite 7'' Vesna Ćuruvija i drug aktuelne učesnice ''Elite'' Aleksandre Nikolić, Milan Smolenski.

Na samom početku emisije, Aleksandrin drug je prokomentarisao njen odnos sa Milovanom Minićem.

Kako komentarišeš učešće Aleksandre, Milosave i Milovana?

- Video sam. Šta reći o Milovanu gremlinu. Prvo je Aleksandra ušla, pa onda on, gremlin, pa Milosava kraljica, haos je tu nastao. On je krenuo već da mi piše kada je Aleksandra ušla, ljubomorisao je na samom početku na Mateju.

Da li je Aleksandra planirala da u rijalitiju razotkrije sve o njihovom odnosu javno?

- Ne, nema ona nikad skrivene namere. Čak i ono što je rekla da je sanjala Karića, ne izmišlja ona sve to. Stvarno je tako kako je rekla.

Kako komentarišeš to što je Aleksandra popila pilulu za dan posle, nakon što je imala nezaštićen odnos?

- Šta da kažem? Meni je najjadnije bilo to što je Milovan kopao po đubretu da ima dokaz kako je ona pilulu popila. Ako ima ženu kod kuće, kakvu on pravdu dokazuje? Neka se zavuče u mišju rupu i ne izlazi iz nje. Ono što je rekao da je bila iz neke koristi sa njim, to je laž. Kakvu korist je ona od njega imala? Ona jednostavno voli da ima nekog pored sebe.

Milovan je rekao da su se Aleksandra i Milosava napolju svađale često, da li je to istina?

- Imale su neke burnije rasprave. One su po temperamentu iste, zbog toga su se i svađale često. On je neko ko samo i traži probleme, samo kako bi Aleksandru ponizio. On je u dugovima, mojoj prijateljici duguje skoro dve hiljade evra. Da, ima dugovanja velika. Što se tiče Milosave o tome što je iznela o njemu, on ne laže. Milovan je po ceo dan bio tu, dok sam ja bio prisutan. Aleksandra i Milovan su napolju provodili dosta vremena zajedno, ali u poslednje vreme je to krenulo da se ruši. Ona se gušila u tom odnosu. Možda je ona spas videla učešćem u Eliti, kako bi se izbavila iz tog odnosa.

Da li je Aleksandra neko ko se sveti?

- Ne, nije nikako .

Autor: S.Z.