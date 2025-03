Burna noć u Eliti: Gastoz zaratio sa pola kuće, Ivan pukao od muke zbog poljupca Aleks i Terze! Haos na sve strane (VIDEO)

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u "Eliti" održana još jedna emisija "Pitanja gledalaca" sa voditeljem Milanom Miloševićem, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu odgovarali su na sve što je publiku najviše interesovalo o dešavanjima iz Bele kuće.

Prvo pitanja bilo je za Anđelu Đuričić, koja je dobila vetar u leđa da joj Nenad Marinković Gastoz ne poljulja njeno samopouzdanje.

- Naravno da neću. Od kad smo u vezi, krenulo je super. Onda su počeli da se nizu neki problemi, greške. Možda nije namerno, ali dešavalo se. Na početku veze me je obasipao komplimentima, samopouzdanje mi je dizao, navikla sam na tako nešto. Neću mu dopustiti da mi uđe u auru toliko, da mi ruši samopouzdanje - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje bilo za za Gastoza, a njegov odgovor izazvao je haos za crnim stolom.

- Kada ćeš shvatiti koliko treba još dokaza da ti je jedini prijatelj tamo Anđela?! - glasilo je pitanje.

- Ne trebaju mi nikakvi dokazi, ona mi jeste prijatelj, ali se mi u nekim razmišljanjima razilazimo. Ne želim da mi izlazi ponos na usta i da glumatam mafijaša... Ja ne želim da joj budem smetnja i teret, biće spontano i lagano. Nadam se da se ovog puta nećemo pomiriti, znao sam da ćemo da se posvađamo, bio sam na visini zadatka u vezi. Gurala je nos tamo gde mu nije mesto, to joj je sada krucijalno bitno. Pošto ona poštuje sebe i ne želi da ispoštuje mene u tom trenutku i da taj karatker stavi po strani, evo ja ću da poštujem sebe i neću da se upuštam u neke veze koje su iskreno, bezveze. Ona poštuje sebe, ja sebe, nema tereta, nema mafijanja - rekao je Gastoz.

- Ovde smo sedeli i rekao sam mu da sve više u ono u šta nisam želeo da verujem, izgleda mi tako. Deluje mi kao da se pomiri sa njom na tri dana i da više od toga ne može da izdrži, da puca po svim šavovima. Reakcija na ono pitanje da li ga je Matora zvala na svadbu mi je sumanuta - rekao je Marko.

Naredno pitanje bilo je za Aleksandru Nikolić, a publiku je zanimalo da li će nakon poljupca koji se desio ući u vezu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Poljubila si se sa Terzom, da li si zaljubljena u njega i da li ćete sada ući u vezu? - pročitao je Milan.

- To je bilo oko pola 5, kada je on meni prišao. Nisam zaljubljena i nećemo ući u vezu. Ne sećam se da sam rekla bilo šta Jordanki. Bila ili ne sa Ivanom, neću biti ovde ni sa jednim muškarcem. Evo sada ga molim da mi ne prilazi, ne želim probleme. Sve shvatam kao šalu - rekla je Aleks.

Ivan Marinković dobio je reč da prokomentariše situaciju koja se desila između Aleks i Terze, zbog čega se žestoko sukobio sa njom.

- Vidim raspoloženje kod Aleksandre, očigledno je ovo njena priroda. Šokiran sam ovim raspoloženjem. Nikada više posle ovoga neće biti sa mnom, pošto vidim da izgleda kao da se samo ti pitaš - rekao je Ivan.

- Kakvo je to ponašanje?! Ti meni govoriš o mom ponašanju, ti sebe generalno ne vidiš. Nisi ni ti imao samopouzdanja kada si pevao Jeleni i kada si se šunjao po kuhinji - rekla je Aleksandra.

U nastavku emisije došlo je do žestokog sukoba između Ene Čolić i Sanje Grujić.

- Kažeš Marko svašta govori Sanji, videli smo i Peju, u čemu je razlika? - glasilo je pitanje.

- Nema razlike, samo niko nije komentarisao njihov odnosm, na to je Peja mislio kada je rekao da njih niko ne dira - rekla je Ena.

- Glupo je i neumesno da se upoređujemo. Naš odnos je naš odnos, mene kao ni moju vezu ne mogu da etiketiraju njihove laži. Ovde se sve snima, puštaju se klipovi, videlo bi se da li ima bilo kakvog nasilja - rekla je Sanja.

- Rekao joj je 'progutaćeš zube, progutaćeš kašiku', meni je to potencijalno nasilje. Što se tiče mojih problema, ja pričam ovde o tome. Neću da dajem priliku ovde da mi se kače ovde ovi da bi se i o njima pričalo malo - rekla je Ena.

Sledeće pitanje bilo je za Gastoza, a on je saznao da Sofi Tikačenko njegova dobacivanja uopšte ne prijaju i da se Mateji Matijeviću požalila na njega.

- Sofi se požalila Mateji da joj stalno dobacuješ, i da joj je jako neprijatno. Zašto je onda opet samo Anđela kriva i sve prebacuješ na nju? - glasilo je pitanje.

- Dobacim joj, ne želim da ona ide spuštenom glavom kroz kuću kada ja prođem. To je sve počelo od kad je Anđela rekla za nju da je folirant - rekao je Gastoz.

- Jesmo mi komentarisali da on svaki put kada izađe iz odnosa sa Anđelom, on dođe kod nje. Ona je mila i draga, neće ona njemu reći da se on skloni - rekao je Mateja.

- Sofi, ne želim da ti pravim probleme. Od sada, kao i sa Keti, neću imati komunikaciju. Nažalost nećemo razgovarati, izvini, da bi ispali čisti - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo za je Sanju Grujić.

- Rekla si da tvoja veza i da veza Ene i Peje ne može da se uporede. I nije za poređenje, jer je vaša veza najgora ikada, znamo kako je vaša veza počela, od ružnih reči, do demoliranja spavaće sobe - glasilo je pitanje.

- Naravno da ne može da se porede. Početak naše veze je bio savršen, a imali smo turbulencije. Kada su raskidi u pitanju, znaju svi da se nije dogodilo nijedno veče da smo mi prespavali razdvojeno ili da smo raskinuli na duže od sat vremena. Mislim da mi neki pritisak koji smo mi imali za izgovorene reči neki parovi nemaju za urađena dela - rekla je Sanja.

Tokom pauze za reklame Terza je prišao Aleks kako bi joj priznao da sa njom ima iskrene namere.

- Ja ti kažem, nisam ja indijanac koji će da te uhodi i to, ali ja ne mogu da odolim, realno. Meni nije igra. Ja želim da ti budeš nasmejana svaki dan, da se ne svađamo - rekao je Terza.

Sledeće pitanje bilo je za Sofiju Janićijević o njenom odnosu sa Terzom, ali je došlo do nove žestoke svađe između Aleks i Ivana.

- Terza je bar ostao na teritoriji svojoj (Tetovo) - dobacio je Ivan.

- Ej, pa nemoj da je potkačinješ, šta ti misliš da sam ja mutava?! Hoćeš ja da krenem kocka, alkohol, opijanje... - skočila je Milosava.

- Ja vidim da ti nju (Milosavu) ne možeš očima da gledaš. Ušla sam s tobom u odnos, nisam videla sebe, u pravu si - rekla je Aleksandra.

Sledeće pitanje bilo je za Ivana, koji je dobio kritike zbog prozivki na račun Anđele Đuričić.

- Druže, od tebe nema veće krpetine poslednje dve godine. Da ne brojimo redom, žena te šutne, ti je moliš da se vrati, sadašnja riba ti koketira sa dva muškarca. Druže pokrij se ušima - glasilo je pitanje.

- Jesam krpa, ja sam to i rekao. Jelenu nisam molio, došla je sama kod mene. Aleksandra je napravila krpu od mene istina, sada sam isti kao i Anđela - rekao je Ivan.

- Danas kada sam čula šta se sve izdešavalo, nisam pratila sinoć šta se dešavalo. On je najveća krpetina i papak, koja se pojavila u ovim elitama. Izlazi sad, jer ne može da sluša. Najveći sam fan njihovog pomirenja, samo čekam da Aleksandra zamaše repom. Njemu bih samo preporučila da se ne blamira, ne treba da komentariše uopšte bilo koga - rekla je Anđela.

U nastavku emisije Gastoz je žestoko zaratio sa svojim cimerima, kad se potegla tema o devojkama koje su se udaljile od njega.

- Sa Keti sam izabrao sam i pitao sam je da li je pametno to da uradimo s obzirom da ljudi pričaju da se ona šlepa uz mene, od tog trenutka, vama Keti problem nije, vi ženu niste pomenuli...Vi od pozitivne pravite negativu da biste se osetili pozitivno. Idemo dalje, Sofija. Sofija isto, jer jel'te, povezivali ste me sa njom...Ja nikada nisam bio folirant, uvek sam iskakao i mene ne intresuje i meni niko ne može tebe da stavi kao treću osobu, ti si moj drug u rijalitiju. Vi budite prostor, ja ću da budem osoba, i da vas gazim kao osoba - rekao je Gastoz.

- Što si se onda otkačio od svih ovih ljudi?! Znači ti si prostor, bori se! Ko je*e nas, novinare i pitanja, bori se - rekao je Marko.

Mateja i Stefan Karić pokušali su da pojasne Gastozu da nema prikladno ponašanje za zauzetog muškarca, ali je on nastavio punom parom da brani svoje stavove.

- Mislim da Gastoz ne mari ni za koga. On priča da smo mi ovaj prostor, a on je svoj. Uopšte ne mari da će Sofi, Sofija, Keti ispasti ponižene kada im ovde ti zauzet daješ komplimente - rekao je Mateja.

- Sofija se ovde sklanja od mene zbog Terze, Keti sam ja sklonio, Sofi se sklanja sama zbog naroda. Moja bivša devojka misli da sam ja ovde hodajući ku*ac. Ne može da podnese žensko telo pored mog, nema samopouzdanja - rekao je Gastoz.

- Nikada nećeš da prihvatiš kritiku. Sada si zamerio Anđeli da nema samopouzdanje i da nema poverenje, a što si ti njoj zamerao druge muškarce? - rekao je Karić.

U nastavku emisije Anđela i Aleksandra progovorile su o svom sukobu i na neki način spustile loptu, ali je Ivan pokušao da ih ponovo zavadi.

- Ona ima dela koja su loša, ko kaže da li je neko lošiji ili ne?! Niko nema dokaza da li sam imala nešto sa više oženjenih muškaraca. Ja nema porno snimke, imam porno snimke sa svojim partnerom, imam to sa drugaricama, to je bio posao, nije nešto čime se ponosim. Ne mislim da je Anđela loša devojka, samo mi je iritantna - rekla je Aleksandra.

- Što se tiče pitanja, sve što su naveli, prosto jeste. Čuj da mi prija da me poredi...Čula sam od Milovana kako je sve izgledalo, imam prava da se vodim time. Da, rekla sam joj sve što sam imala i mislila, ali je Aleksandra je neko ko je bezobrazan na jeziku, kao i ja, ništa nije bezobraznija manje od mene. Ona može da misli da sam gora ili bolja od nje, ne želim raspravu - rekla je Anđela.

- Čim ja nisam sa njom, one spuštaju loptu, do juče su stavljale pare u si*e i nabijale banane u du*e - skočio je Ivan.

Sanja Grujić žestoko je zaratila sa svojom nekadašnjom drugaricom Milenom Mimas Šarac, koja je o njoj iznela šok detalje iz prošlosti.

- Evo pitaću nju da li misli da je moj postupak gori ovde u rijalitiju, ili tvoja prošlost? - pitala je Mimas.

- Reći ću ti ja, raskinula si sa dečkom i nekoliko kreveta dalje si se je*ala sa drugim dečkom - rekao je Marko.

- Moja prošlost je gora, jer je prikazana ovde. Pa evo sada, nek shvatiko kako hoće - rekla je Mimas.

- Pre neki dan je Sanja prokomentarisala Mimas, rekla sam da greši baš zbog toga što nju ona voli, a ona se distancirala baš zbog lažnog morala - rekla je Ena.

Marko Stefanović nakon haosa ušao je u crveno, pa se žestoko sukobio sa Anđelom.

- Mima je upravo rekla da sve zna, ali da neće da iznese zbog Gruje, da njega ne uvede u neprijatnu situaciju - rekla je Anđela.

- Ova devojka je ušla u izolaciju i videla kako se Zvezdan je*e sa Majom, prešla je preko toga - urlao je Stefanović.

- Mene moja veza boli jer je pogrešan izbor, nju ne boli se*s na jednu noć. Tvoja devojka se ne kaje što je izj*bana za jednu noć, pozdrav za Filipa Cara, a Janjuš je prstiće...Sećam se kada je Sanja podigla majicu i pokazala grudi za jednu cigaretu - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru, a publika je želela da sazna više detalja o njenom raskidu sa Stefani Grujić.

- Da li si uhvatila Stefani na pažnju koja svakoj trudnici treba, pa ste raskinuli posle porođaja kada je malo stala na noge - glasilo je pitanje.

- Nisam, uhvatila sam je na pažnju ovde u rijalitiju. Desilo se šta se desilo i raskinule smo. Ne želim da pričam o raskidu i o njoj, ne želim da pričam o razlozima. Ne dajem lažnu nadu, ne lažem ništa. Desilo se spontano od ostrva, od devojačke večeri - rekla je Matora.

Aleksandra i Anđela ušle su u novi sukob, nakon što je Nikolićeva dobila pitanje u svom eksplicitnom sadržaju.

Aleksandra je nakon toga ušla i u sukob sa svojim bivšim partnerom Milovanom Minićem.

- Da li se plašiš Boga kada izgovaraš Milovanovo ime u negatvnom kontekstu, četiri godine izdržava tebe i tvoje dete, a ti mu tako vraćaš? - glasilo je pitanje za Aleksansdru.

- Ma šta me je izdržavao, živeli smo zajedno. Pola dana provede kod mene, pa ode kući da prespava. Jeste on meni davao, ali nije on milioner. Jel sam ja nekad sporila da je on činio dobra dela? Milovan je tip muškarca koji ti gura pare na silu, zašto bih ja odbila pare i poklone - rekla je Aleks.

Aleksandra Nikolić dobila je još jedno pitanje.

- Ala ti ga je uvalila Marijana, sad će i o ćerki da ti brine, a ti čuvaj prstendžiju - glasilo je pitanje.

- Meni stvarno nije problem, koliko sam shvatila, Marijana je okej žena. Ja sam imala problem kada sam se razišla od Uroša, kada me je nazvala Uroševa devojka, rekla mi je: "ćao, ja sam Uroševa drugarica, je l' može dete sa nama", ja sam imala problem na početku, sada nemam - rekla je Aleksandra.

Milovan joj je odmah odbrusio i zapretio da će izneti novu korpu prljavog veša.

Za sam kraj emisije došlo je do sukoba Stefana Korda i Uroša Stanića.

- Ne verujem da je imao devojku u životu, mislim da mu je Ana prva devojka i da je iskoristio da bi ušla u rijaliti. Oslovljava je u muškom rodu i mislim da nikada nije prihvatio njenu transrodnu promenu. On je jedan prevarant, zabranjen mu je ulazak u Nemačku, uhvatio se nje da bi ga finansirala njena porodica. Imam poruke da mi je tražio broj - rekao je Uroš.

