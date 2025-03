Mogu da me podrže ili da se pomere: Gastozu prekipelo, žestoko zapušio usta Anđeli i Kariću (VIDEO)

Brutalno odbrusio!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Ti govoriš svašta o Matoroj za stolom i van njega, a kad ti odgovori napadaš Gastoza. Kako očekuješ da ona poštuje tvog dečka kad ga ti ne poštuješ? - glasilo je pitanje.

- Ona je ušla s vratas i napala me. Ja sa njom nisam imala sukob ni u "Zadruzi 6" kad se ogradila od mene. Ona je meni prva dobacila i inicirala sukob sa mnom. Napolju me je negativno komentarisala. Ona da je imala poštovanja prema izboru svog druga rekla bi da ima loše mišljenje ali da neće da me komentariše. Ona nameće da će da ima poštovanje. Ja ne ogovaram njega, sve što sam njoj rekla iza leđa rekla sam joj i u lice. Mi imamo najgori odnos, ali otvoren. Ja njoj sve ponovim u lice i to se podrazumeva. Ako sam nepoštovanje ukazala tako što ona govori da je gledala klipove sa njegovim prijateljima, ubacuje mu rovce, iznosi loše mišljenje o meni. Ako me on ne odbrani i ne založi se on da me odbrani od svog prijatelja, ja ne znam ko bi trebalo? Ja da se družim sa nekim fejk neću. Ako ga ne poštujem jer se branim, onda ga ne poštujem - rekla je Anđela.

- Anđela ne poštuje nijednog svog prijatelja, ona ne poštuje nijednog svog dečka. Ona tripuje da je nedodirljiva. Na početku ove sezone je iz poštovanja sa Jelenom bila u dobrim odnosima, pa je prvi put kad je progovorila j*bala joj kevu. Ona ne poštuje nijednog prijatelja, pa ne može ni svog dečka. Drago mi je da je jača veza između Matore i Gastoza, iako ona pokušava da ospori to, nego što je između Gastoza i Anđele - pričao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Stefana Karića.

- Ko je u pravu Anđela ili Matora? - glasilo je pitanje.

- Mislim da je Matora pogrešila, trebalo je da razmišlja o svom prijatelju, a ne da pecka i dobacuje. Gastozu je trebalo da kaže mišljenje, ali ne da mu ubaci crv sumnje kad mu je rekla da je papak. Slažem se isto da Anđela ne treba da priča o Matoroj ako traži poštovanje od Gastoza i da Matora ne priča o njoj - govorio je Karić.

- Jedine dve osobe koje misle i veruju da ja treba da se osećam kao papak su Anđela i Karić, niko više. Da li može taj crv sumnje mene da poremeti? - rekao je Gastoz.

- Čim si je ispitivao kakvi su klipovi to znači da ti je unela crv sumnje - dodao je Karić.

- Pitao sam je jer je jedina osoba koju mogu da pitam. Klipovi kakvi god da su tu će da budu, a ja nikad neću da izmislim u sebi zbog toga da sam papak. Ja sam pitao samo za klip, a ne šta su ljudi rekla. Šta god da su ljudi rekli to je njihovo mišljenje. Vi smatrate da sam ja papak - govorio je Gastoz.

- Ti si bolestan - poručio je Karić.

- Prihvatite da niko ne može da utiče na mene. Ti si ponovio Anđelino mišljenje da ja mogu da se osetim kao papak. Matora je to rekla, a Anđela je rekla da tako reagujem jer me drugari vide kao papka. Niko na mene ne može da ima uticaj na mene za moje 32 godine. Ako sam ja ovu devojku izabrao izabrao sam je s manam i vrelinama, mogu samo da me podrže ili da se pomere. Ja sam od prvog trenutka rekao da je moja, pa i da je od g*vana. Pitao sam za klip samo jer sam bio znatiželjan. Da li sam papak jer sam hteo da znam da li nekog ima u klipu? Treba da se vodite pričom od samog početka da niko ne može da utiče na mene, a ne kao neko da je potrebno da se kaže pa da se produhovi - pričao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić