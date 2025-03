To mi je najveća greška: Anita donela važnu odluku, a tiče se Matore! Još uvek je nije skroz uklonila iz života (VIDEO)

Pobednica "Elite 7" otkrila šta će uskoro promeniti na sebe, a tiče se njene bivše supruge!

Pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović tokom jednog uživo prenosa na društvenoj mreži TikTok govorila je o svojim tetovažamakoje su posvećena bivšim partnerima. Ona jednu ima za svoju prvu ljubav, jednu za Anđela Rankovića i dve za bivšu suprugu Jovanu Tomić Martoru, za koju kaže da je jedina koju planira što pre da skloni sa svog tela.

- Imam tri osobe na sebi. Ovo neću da prepravim (za Anđela) i na prstu prvog dečka to neću da prepravim to mi je prvi dečko i najveća dečija ljubav. Imam jednu koju moram da popravim što pre. Treća mi je najveća geška, dođe mi da ne znam šta uradim zbog toga. Ove dve, obojica su me ostavili, ali mnogo sam ih volela. Nema to kod mene da se kompleksiram kad me neko ostavi - govorila je Anita.

Podsećamo, Anita je nakon izlaska iz "Elite 7" uradila tetovažu pileta koju je posvetila Matoroj, a na svadbi su uradile i zajedničku tetovažu u obliku srca.

Autor: Pink.rs