Bez dlake na jeziku!

Večeras su Stefan Milošević i Jovan Ilić u emisiji Pitam za druga ugostili Vesnu Vukelić Vendi i Dragana Stevića Geru. Oni su komentarisali neke od gorućih tema u Eliti, a u samom startu se osvrnula na odnos Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

Gera je prokomentarisao navode da je Munjez pre ulaska u Elitu znao da je Stefani trudna i da će postati otac.

- Ubeđen sam da je Munjez znao da će postati otac. Nemoguće da žena koja dođe u treći mesec da ne opseti da je trudna. Te priče ne piju vodu. Morao je da zna po nekim simptomima da je u drugom stanju. Nije hteo da prihvati to jer je i Zola sa njom spavao, pa je tražio DNK. Nije ga interesovalo, preračunao se on - rekao je Gera i dodao:

- Ta mala Stefani je plakal za njim kad je ispao,. On je isto plakao, umirao za njom i u jednom momentu Matorin momenat češkanje, pa ti uđem u gaće... I Dragana se izračunala. Bila je s Janjušem, muvala se sa Terzom i kad se on sklonio od nje ona da je opstala u rijalitiju ona je shvatila da je Matora najbolji plen i sigurna je da sa njom ostaje do kraja u rijalitiju. Ja mislim da je Matora kupila prsten Stefani da je veri, dala joj da je veri - poručio je Gera.

