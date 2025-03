Vendi žestoko osudila Stefani!

Večeras su Stefan Milošević i Jovan Ilić u emisiji Pitam za druga ugostili Vesnu Vukelić Vendi i kuma Ivana Marinkovića Geru. Ona je komentarisala neka od gorućih tema u Eliti, a u samom startu se osvrnula na odnos Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

- Matoru ja nikad nisam spominjala, ona je sveprisutni začin. Ona se pojavljuje iz sezone u sezonu i jaše istu zabludu, to je njen izbor u perspektivi njenog načina života. Očeigledno da ima viziju, njen je vrh naći ženu, ona nije ta porodična žena koja će da gradi porodicu. Ona to radi transparentno, kokodače na sva zvona i daje previše poena ženama. Ona je razrađen lik, nije neko ko je bled. Lično, mislim da Matora bira žene na pogrešnim frekvencijama, sav izbor njenih likova bio je račundžijski sa njihove strane. Oni znaju da je Matora galantna, ona nije muškarac i nema puno prostora za manevar, ima dva-tri karaka koja može da jaše, ima se*sualni i finansijski. Onda jaše dve brazde, kad uzjaše na svom motokultivatoru, ona to jaše vrlo temeljno -započela je Vendi u svom stulu da analizira Matoru u aktuelnoj priči.

- Zadnja ova Stefani je lažna lezbejka i nema potrebu sa ženama, osim da istapira u zadnjim trzajima. Žena koja je u blagoslovenm stanju ima se*susalne odnose, mešati te energije, o tome niko nije razmišljao. Ona je bila i sa Munjezom i tada je maltretirala, za crnim stolom je proganjala Munjeza da je gleda. To je jedan bled lik, sad je postala kalkulator. Ona je hvatala isto kao Milica Terzu, očigledno da joj se Munja svideo. Ja mislim da Martora nije vizionar, kod nje je sve na ''Ad hoc'', od danas do sutra i ona je ušla u ulogu muškarca i to cepanje majice, van svake pameti. Ona nije otac i ne može zakonito da ima se*sualne odnse, ona je bila tu neko za tapiranje. Ne mislim da Matora leči tugu, ona nije ta vrsta depresije, nema depresiju u sebi, može da odboluje, ali ima životne radosti. Ona samo hoće kao muškarac da doživi to cepanje majice. Mislim da je negde kao muva bez glave, a sama je po sebi limitirana -rekla je Vendi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.