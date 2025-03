Brutalno raskrinkavanje!

Večeras su Stefan Milošević i Jovan Ilić u emisiji Pitam za druga ugostili Vesnu Vukelić Vendi i Dragana Stevića Geru. Oni su komentarisali neke od gorućih tema u Eliti, a na red su došli i Aleksandra Nikolić i Milovan Minić.

- On tako zgodnu i prijatnu devojku za toliko malo para nikad nije mogao da ima. Laže da je potrošio brdo para. Na jednoj tezgi da zaradi toliko. On je od nje dobijao besplatan seks, iživljavanja, slikanja. On njoj duguje pare. On je nju telesno iskoristio. Davao joj 2.000 dinara da kupi nešto, davao joj neke stvari sa tezge koje ne može da proda. On je jedna budala, zapravo pametan čovek, kupio lepu i zgodnu ljubavnicu za malo para - kaže Gera i dodaje:

- Kad je video da od pomirenja sa Aleksandrom nema ništa onda je plakao za ženom. On se izvinjavao ženi. Šatro pokajanje. Ostavio ženu i dete i zadovoljavao svoje muške potrebe... Svi mi imamo nagone, ali se kontrolišemo. On je Aleksandru voleo, bio svbaki dan kod nje, žena mu spava u jednom krevetu, on u drugom... Ja nisam svetac, ali ne razumem. Ko tebe može da zavede? Alo, majmune? Nisam patrijarh, ali ne gledam tuđe žene. Njegova žena je za mene saksija - poručio je Gera i dodao:

- Ona je rekla da je iz Tetova donela pozamašnu sumu para. I on je bio bez para, pa ga je ona izdržavala. Ja mislim da se Ivan zacopao u Aleksandru, on Jelenu prezire sad i ne doživaljava je ako bivšu ženu. Nema ništa od pomirenja - tvrdi kum Ivana Marinkovića.

