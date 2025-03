Haos!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', pušten je flert Borislava Terzića Terze i Aleksandre Nikolić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević kako bi dala sud o onome što je videla.

- Sofija, kako ti ovo deluje? - upitala je voditeljka.

- Slobodna je ona, slobodan je i on. Moram samo da naglasim da mi devojke sve više dovoljno svojim ponašanjem govore da bi isto postupile kao ja na početku rijalitija, to je činjenca. Neka njih dvoje sada kažu šta imaju. Što se Terze tiče, on je išao od jedne do druge. On je totalno emotivno nestabilan - kazala je Sofija.

- Stojim iza svega što sam radio. Do Sofije mi nije stalo. Aleksandra mi je simpatična, to je tako. Aleksandra mi se dopada, da li će nešto više biti među nama, to ćemo da vidimo - kazao je Terza.

- U šoku sam, stvarno. Ne znam ko će mi reći da ja Aleksandru ponižavam, a ona radi sve ove stvari?! Meni je šokantno jer je Aleksandra tokom trajanja klipa rekla da ne vidi ništa sporno! Ovo je katastrofa. Za razliku od Aleksandre, Sofija je pokazala dostojanstvo. Kakvi su ovo postupci? Zašto Sofiju nije grlio ko je stigao ovde? Aleksandra se užasno ponaša, ja sam iskreno u šoku. Nikada joj neću preći preko ovoga. Ona je sad dokazala da bilo ko može da joj priđe i da je ljubi u vrat, pokazala je ko je i šta je - kazao je Ivan.

- Ti si dečko papak. Tebi može da se radi šta se želi. Da imam muškarca koji postavlja granice, ja bih znala šta ne smem - rekla je Aleksandra.

- Ti si dokazala da s tobom može ko kako hoće. Samo ti priđe - kazao je Ivan.

- Gadiš mi se - rekla je Aleksandra.

Autor: S.Z.