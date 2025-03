MATORA UHVAĆENA U LAŽI: Evo šta je prvo veče rekla Gastozu o Anđeli i njenom drugu Srbi, a sad je totalno promenila ploču! (VIDEO)

Istina isplivala na videlo!

Jovana Tomić Matora sinoć je u emisiji "Gledanje snimaka" bacila sumnja da je Anđela Đuričić bila sa njenim drugom Srbom, sa kojim su nakon "Zadruge 5" zašle u lokal gde on pušta muziku.

Mnogi takmičari Elite su osudili Tomićevu zbog toga, a Anđela je sve to demantovala rekavši da to što Matora radi nije normalno i da nije ni čudo što nema prijatelje jer konstantno iznosi lažne priče o njima, aludirajući na to da je Srba Matorin dugogodišnji drug koji je oženjen, a Matora je, kako je Anđela sama rekla, njega optužila da je prevario svoju suprugu sa njom.

Međutim, Matora je uhvaćena u laži, pa su fanovi na društvenim mrežama podelili snimak prvog razgovora sa Gastozom, nakon što je ušla u "Elitu 8", gde mu je prvo razbila sumnje da je Anđela bila sa Stefanom Karićem, a onda se dotakla i izlazala sa pomenutim Srbom.

- Nikad ništa nije imao sa Anđelom, pa znala bih i ja. Nikad u životu. Ja ti kažem, ja bih znala. Pravo da ti kažem Anđela i ja smo se družile, baš smo se družile. dolazila je kod našeg Srbe i ni sa kim ni tu nije bilo, što se toga stiče stvarno - govorila je Matora.

Inače, danas se za naš portal i oglasio Srba, koji je demantovao Matorine navode.

- Došla je sa Matorom na piće. Nisam je pozdravio, ne znam devojku. Što je Matora to rekla, ne znam... - poručio je Srba kratko i jasno za Pink.rs, a istakao je i da nije oženjen.

Autor: A. Nikolić