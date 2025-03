NOVI HAOS: Matora i Anđela u novom sukobu, Gastoz eksplodirao zbog njene hladnoće, pa osuo paljbu! (VIDEO)

Novom svađom zatresli Belu kuću!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Jovane Tomić Matore i Nenada Marinkovića Gastoza u kojem on sumnja da mu Anđela Đuričić neke stvari namerno radi.

- Pa dobro, šta da kažem? Prijateljski razgovor - rekla je kratko Anđela.

- Bio sam u teoriju da ona meni nešto radi namerno da bih ja poludeo, jer zna da mi smeta da tako nešto iznese i da bi svima dokazala. Na kraju se pitam, da li sam ja majmun? Naravno da je to bila teorija i da tako ne mislim sad. Ja Matoru jako gotivim, svašta nešto smo proživeli, ali ja živim svoj život i ona svoj. Tu sam kad treba, kad je neki problem, a sad treba da polemišem koliko kikograma treba da ima prijateljstvo. Pre dve godine je Matora bila nepodnošljiva, nisam ni hteo da budem u njenom okruženju jer je bila opsednuta rijalitijem. Plašio sam se i kakva će sad da bude. Ja nju smatram drugom i prijateljem i to je to. Ako sam joj rekao da me nije zvala na svadbu to mora da ostane između nas. Zna ona da ne volim takve stvari. Htela je da nas namesti i pokaže svima da nismo prijatelji - govorio je Gastoz.

- Mene on ne zanima, ali samo da kažem da smo pričali to ovde. Neko je pomenuo svadbu i ja sam pitala da li je on bio tu i on je rekao da ga nije pozvala, a ja sam rekla: "Vala veliki ste prijatelji". On me ne zanima, ovo je samo što se tiče Matora - dodala je Anđela.

- Pošto ni ona mene ne zanima pitaj je šta je htela time da postigne - rekao je Gastoz.

- Htela sam samo što pre da se posvađamo i da završimo vezu, nisam mogla više da trpim, a to sam rekla i kod Drveta - poručila je Anđela.

- Ima bol u k*rcu i za Anđelu i za ova dešavanja. Smehotresno je njegovo prijateljstvo sa Matorom. Ovo što je rekao može da kaže i svojim prijateljima. Anđela je iznela ono što su i neki koji ga najviše vole izneli, pa u tome ne vidim problem - pričao je Đedović.

- Mislim da Anđela nije imala neku nameru, nego je ona zapamtila to kad sam ušla. Sinoć ne mislim da je ustala da brani Marka, nego je ona zlopamtilo. Njoj je dobro selo pošto više nije sa Nenadom da nastavimo svađu. To je njena narav i njena osobina. Ona je drčna, bezobrazna i otresita. Ima dosta stvari koje meni Nenad zameri kad izađem iz rijalitija. Mi ne pričamo da smo nerazdvojni, nego kad smo bili mlađi pre 10 godina smo mnogo vremena provodili zajedno. Imao je tešku situaciju, bila sam tu. Osam godina sam sad ovde, mi smo u kontaktu i jedno drugome smo drage osobe, a nismo najbolji - govorila je Matora.

- Šta je tebi Anđela konkretno uradila u životu? Niko nikad nije čuo da je tebe Anđela pomenula - dodao je Milan Milošević.

- Mi se nismo rastale teškim rečima - rekla je Matora.

- Mi se nikad nismo vređale. Mene baš zanima šta sam joj ikad radila i kad sam je uvredila? - umešala se Anđela.

- Mene je Anđela otpratila kad je krenula pljuvačina. Poenta je da smatram da imam dovoljno pameti, javno sam se ogradila kad sam videla da me petlja u njihove svađe i kad sam ispada kriva jer sam prenosila njihove poruke. Nije mi krvni neprijatelj. Meni se nisu svidele neke stvari. Smatram da je bila lažna prema meni i da je lažna prema dosta ljudi. Smatram da me je koristila za rijaliti - pričala je Matora.

- Opet ništa nisam čula. Žena nema ništa da navede šta sam ja njoj uradila, nikad je nisam uvredila, a ona je došla i izvređala me s vrata. Ona se vraća na "Zadrugu 6", a ja njoj ništa nisam uradila - rekla je Anđela.

- Mene je Zvezdan okrenuo, tad se desila i svađa sa Stefani. On je meni izjavio saučešće, a ja sam rekla: "Ne veruješ šta mi se desilo na svu muku", nije me on zvao da me pita za Stefani - dodala je Matora.

- Vrlo je jasno da se čula i da je posavetovana da treba da me gazi. Najkonkretnija uvredila je bila kad je trebalo da utiče na Nenada i uspela je i treba da bude njegova drugarica. Ona je potvrdila da joj nikad ništa loše nisam uradila, nikad je nisam uvredila, dok me nije isprovocirala. Kako se postaviš prema meni i ja ću prema tebi. Meni je savest čista, to mi je najbitnije - govorila je Anđela.

- Matora nikad ne može da me koristi protiv Anđele. Ja nisam protiv tebe, ja sam tvoj bivše dečko. Bitno je da ja nju ne zanimam u tri dana, toliko sjajan momak. Izađi iz toga, ona se ozbiljno blamira. Posle ovih reči samo mi daje želju da budem pored Matore i da joj se s*rem po glavi. Možda se ti ne pitaš ništa, nego se ja pitam. Ja sam njoj i danas skrenuo pažnju i rekao joj da se j*be sa Markom, ali ovde nikad neće biti kraja. Ja da ponavljam 100 puta, ne pada mi na pamet - pričao je Gastoz.

- Ja sam danas rekla ako se bude pomirio sa anđelom da stane na njenu stranu jer ja za partnere ginem. Ja mu nikad ne bih zamerila da se ne družimo ovde, ja to razumem - rekla je Matora.

- Gastoz ovde nikad ne bi ušao i poljuvao Matorinu devojku, nikada. Matora da je bila u situaciji kao Gastoz j*bala bi mu majku - dodao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić