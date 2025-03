Bez dlake na jeziku!

U uključenju u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji Asmin Durdžić na početku osvrnuo se na odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- To što se tiče Aneli i Luke, ne bih da se mešam, ja sam govorio i kada je htela da bude sa Matejom, ja uvek glasam za ljubav, ako ona misli da će biti srećna i da je to njen izbor, želim joj sve najbolje...Ne želim nikoga da vređam, ne mogu ni za jednog muškarca da kažem koji imaju ponašanje kao taj Luka i takvi - rekao je Asmin, a onda se osvrnuo na navode da se posvađao sa Sitom Ahmić, Anelinom rođenom sestrom:

- Sita i ja smo u dobrim odnosima, čujem se sa Norom redovno, nisam ni sa Groficom u svađi. Grofica ne želi da Nora dođe kod mene, strah je da ću da ukradem dete, kaže Grofica: "ne pita se Aneli, ja se pitam, ne dozvoljavam da dete ide s tobom u Austriju, ti ćeš dete ukrasti". Ja mogu dete s policijom da uzmem za 24 sata, ali ne želim to da priređujem maloj...Pazi ovo sada, Aneli ima sa mnom dete, ja sam Norin otac, Aneli je slagala da je gurala meni neke stvari u zadnjicu i da sam imao odnose sa advokatom, i dan-danas joj to Kačavenda i Uroš nabijaju na nos, onaj papak. Ona ne ustaje da kaže: "ja sam to lagala". Nije nikada demantovala, ona je rekla: "rekle su to moja mama i Sita", ona i dan-danas neće da demantuje neke stvari - rekao je Asmin.

