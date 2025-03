Dolazim da rešim neke stvari: Stefani spremna za suočavanje sa Munjezom i Matorom, otkrila kada će on moći da uradi DNK test (VIDEO)

Spremna na sve!

Voditeljka Ana Radulović je najavila da je nova učesnica Elite 8, Stefani Grujić. Stefani je ušla u studio gde je razgovarala sa Anom, ali i pripadnicima sedme sile, novinarom portala Pink.rs, Darkom Tanasijevićem i Jocom Novinarom.

- Dolazim da rešim neke stvari sa svima, sa Danijelom, Matorom, Draganom, Terzom i Aneli koja proziva mene i Jovanu, a sada Jovana sedi sa njom. Jedva čekam da uđem da lagano rešavam šta imam sa njima - rekla je Stefani pa se osvrnula na Munjeza:

- Ja jesam krila trudnoću, ali niko nije rekao da Munja neće viđati svoje dete, Matora je to trebala da kaže, trudnoća se krila zbog mene, zbog mog zdravlja. Niko nije rekao da Danijel neće viđati svoje dete, ja sam u tom momentu kada sam se porodila da on bude NN. Sve što ga zanima u vezi deteta, možemo da razgovaramo, a to što on priča o našem odnsou, naš odnos ne postoji, to je gotovo.

Joca je upitao Stefani da li je bila u komunikaciji sa Munjezom:

- To nije istina, on je slagao, mi nismo imali nikakvu komunikaciju, on se meni nije javio, sve što je rekao, on je slagao. - rekla je Stefani pa je otkrila da li se čula sa Danijelovim roditeljima:

- Ja sam se čula sa Danijelovom sestrom, ona je jako fina devojka, pre tri nedelje. Moram da kažem da DNK test može da se odradi kada dete napuni 2 godine. Što se tiče Danijelove mame i tog testa, ona je rekla da to nije bila njena namera, ona je tada celo veče govrila "to dete" to nije lepo, jer je to dete, dete njegovog sina. Moram da kažem da smo Jovana i ja saznale da sam trudna kada sam bila u 15. nedelji.

- Danijel je stavio prijateljstvo ispred svog deteta, a ja kada sagledam sve ovo što on radi, opet mu ne bih rekla da sam trudna. Munjez se samo folira, njega to ne zanima, uradio je to nepromišljeno.

Autor: N.B.