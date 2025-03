Sledi haos!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Stefani Grujić o temi koja nedeljama drma javnost.

- Zbog cele ove situacije niko ne može ni nju, ni mene da krivi, ja sam to dete nosila. Matora me nije terala niti me terala da radim neke stvari, sve što sam odlučila, bila je moja odluka - rekla je Stefani.

- Pričalo se o razlozima zbog čega si prestala da dojiš, da li si izgubila mleko zbog Munje i Matore, šta je u tebi prouzrokovalo toliki stres - pitao je Darko.

- Ne mogu da kažem da nije zbog Jovane, imala je ona uticaj, drugi ljudi...Munja govori da mu je Jovana otela dete, to nije istina. Ona je trebala da kaže ono što je bio dogovor: "niko nije rekao da ti nećeš videti svoje dete" - rekla je Stefani.

- Kako se jedna mlada majka oseća kada gleda da Terza, najbolji drug čoveka s kojim ima dete, izgovori onakvu rečenicu u svađi - pitao je Darko.

- Ne znam šta bih rekla, on je izašao i rekao: "dodaj gas". To je odvratno. Ne znam šta bih rekla, dno dna! Terza nema osećaj prema svom detetu, malu Barbaru vređa Sofiju, on pregazi sve i bude sa tom devojkom. To je njihov karakter, muškarci nula - rekla je Stefani.

- Šta kažeš na ljubljenje sa Poršelinom - pitao je Joca.

- Slađa mu i priliči...Što se tiče Slađe, to mi je upečatljivo, devojka koja ne nosi gaće, ne mogu da je smatram za ozbiljno. Što se tiče Ane, ja sam Jovani rekla, kada smo imali svađu, kada je Ana bila u stanu. Ja sam zvala Matoru, ona nije htela da mi se javi, najveća ljubav moguća. Posle sat, dva mi se javlja iz spavaće sobe i kaže da je spavala, ja čujem da je neko u dnevnoj. Ja kažem: "bolje da odeš u dnevnu sobu, da ne dolazim ja", ona mi je snimila Anu i dva druga, verovatno su trebali da je op*le, pošto ona to voli. Pitaću je za nudističke plaže i to, tamo je i svingeraj bio u pitanju, oni gotive to. Pitaću je da li je dobra sa Unom Grujić, da porazgovaramo o tome. Što se tiče akcije u zatvoru, devojka je za primer...Tu je nastala svađa, mi smo se posvađale. To da je bila tuča, to nije bilo, to je to od te večeri - rekla je Stefani.

- Šta se toliko krupno desilo da ste vas dve raskinule posle tvog porođaja, a da je toliko krupno da ne dođeš na sahranu njene majke - pitao je Darko.

- Na početku je Jovana napravila dve greške, dva puta me je prevarila, bio je ozbiljan haos. Prevarila me je s nekim koga znate, da, pričaćemo unutra. Ja sam saznala da su bile u tom stanu, gde je bila devojka, kada mi je rekla da je bila kući kod mame, ona je bila u tom stanu. Pitala sam je lepo, ona je negirala, šesti put mi je priznala, tu je bio kraj i puklo je sve. Pale su jako teške reči, rekla je da ne želi da me vidi na sahrani njene majke i da će biti haos ako se pojavim. Ona govori da sam ja kriva - rekla je Stefani.

Autor: Nikola Žugić