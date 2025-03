Otvorila dušu!

Stefani Grujić je otkrila zbog čega nije bila na sahrani Matorine majke.

- Vi skrivate vezu, trudnoća, Matora govori da će ti biti podrška, sledi veridba, i ona te prevari čak tri puta - upitao je Darko.

- Ona je izlazila sve vreme , dok se nije desilo to što se desilo sa njenom majkom i ocem, desila se zaljubljenost, zavolele smo se, ali situacije su bile katastrofa. Ja ne znam koji je razlog njenih prevara, ona je meni govorila da je to sve ego, a to mi deluje da je i sa Draganom, ali rešićemo i to. - rekla je Stefani pa se osvrnula na taj odnos:

- Ona je meni govorila pre nego što je ušla, da me voli najviše na svetu, a ovo sve mi je smešna priča, nema šta da radi tu, dok na drugom mestu je. Ja ne želim nju da vratim, a ona je ispala jako loša prema meni, a ja sam se čula sa njenom porodicom, nije im jasno kako je je dozvila Dragani da je peva, da je jaše, a u žalosti je - rekla je Stefani pa se osvrnula na to što je Ena pričala da su se njih dve ljubile:

- Ona misli sve najgore o Eni, govorila je da je to devojka koja radi sve za dve hiljade dinara. Isto je kao sa Aneli, koja je govorila da smo mi monstrumi, i koja nas je vređala, a onda je ona sebi dozvolila da drugi dan govori sa njom. Jovana jako brzo prašta ljudima, a ne gleda da povređuje sebe i njoj bitnih ljudi, ona se boji mog ulaska i napušavanja mog.

- Matora i ja nismo bile u kontatku par dana, a posle toga ona je meni govorila da ne može sebe da zamisli bez mene, a onda dođe kuvarica Dragana, koja je sa njom u odnosu zbog kadra, ali dolazim ja da je rešim - dodala je Stefani koja je otkrila kako gleda na to što se pričalo da je ona bila sa MAtorom zbog novca:

- MAtora i ja više nismo imale para, nego što smo imale. Jovana zna da i ja i dalje imam emocije prema njoj, ali sam ja počela da sumnjam da li ona ima emocije prema meni. Naša veza je išla u jako lepom pravcu, a onda je ona ušla i eto. Ja sam stavila nju ispred

Autor: N.B.