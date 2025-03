Šok za šokom!

Stefani Grujić nastavila je da rešeta Jovanu Tomić Matoru.

- Šta si ti meni rekla dva sata pred ulazak - pitala je Stefani.

- Pa dobro...Prija mi - rekla je Matora.

- Prija ti devojka?! Sad i meni kuvaš kafu ujutru. Tvoji su me prihvatili vrh, zameniš me za tri dana sa devojkom koju ni ne poznaješ...U žalosti si, jaše te, tera te da ideš na žurku, kako gledaju tvoji na to?! Budalo jedna - rekla je Stefani.

Autor: Nikola Žugić