NIKO NE BI BIO UZ TEBE KAO ŠTO SAM JA: Stefani se obraitl obratila Matoroj, Tomićeva ZAVRŠILA U SUZAMA (VIDEO)

Muk u kući!

Stefani Grujić sela je na čelo stola, te se obratila Jovani Tomić Matoroj koja je sedela za stolom.

- Ja te nikada neću prodati, to da znaš! Zamenila si me za tri dinara, ali iz poštovanja prema onome što smo prošle, nikada te neću prodati. Je*aću svima mamu ovde ko te bude dirao iz poštovanja prema onome što smo prošle. Šta ti misliš?! Ona ne bi bila s tobom i niko kada sam ja bila tu. Prodala si me za sitno, baš sitno - rekla je Stefani, dok je Matora slušala i plakala.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić