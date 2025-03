PALA MU VILICA! Stefani otvorila Munji oči, jednim pitanjem mu OZARILA LICE i unela SVETLOST: Ko je rekao da nećeš moći da se UPIŠEŠ KAO OTAC?! (VIDEO)

Ovo nije očekivao?!

Danijel Dujković Munjez i Stefani Grujić sedeli su u pabu "Prijatelji", te su tom prilikom porazgovarali o sinu Konstantinu i njenoj sakrivenoj trudnoći.

- Je l' si ti dobro sada - pitao je Munjez.

- Sada sam dobro, kod kuće sve dobro - rekla je Stefani.

- Ovo je meni životna želja bila, to moraš da znaš. Za šta ti je moja sestra rekla da

- Zato što te ne podržava - rekla je Stefani.

- Lažeš džukelo...Ispašće ti cigara, pa ću morati ponovo da kradem - rekao je Munjez.

- Lažem, ali sam se čula sa njom, pričale smo tri sata...Mali je crn, ima plave oči i njegov nos - rekla je Stefani.

- Nametala su mi se pitanja da komentarišem vaš odnos, ja sam pričao da me ne zanima šta ćeš da radiš - rekao je Munjez.

- Ja tvoje odnose nisam komentarisala do trenutka dok nisi počeo da komentarišeš moje i dok nisi rekao da možeš da me okreneš za tri, četiri dana...Ti i Jelena ste pričali da je moja mama monstrum. Naravno da će moja mama prećutati ako kažem da ćuti, ona mi je rekla: "treba da mu kažeš", ja mislim da je to prava odluka. Niko nije rekao da ti dete nećeš viđati. Ti ako budeš hteo da staviš sebe kao oca deteta, to ćeš uraditi, niko nije rekao da nećeš to moći. Ja sam tvojoj sestri rekla da bih najviše volela da mi možemo ortački da prošetamo dete - rekla je Stefani.

- Da li ti misliš da ja ne bih voleo da prošetamo - rekao je Munjez.

- U toku moje trudnoće ti ne bi mogao da prisustvuješ, ti imaš pravo na bebu, ne na moje telo...Tvoja mama je rekla: "ne zanima me ništa dok se ne uradi DNK", moja mama je rekla onda: "zar nije logično da pitaš kako je beba" i onda je mama spustila slušalicu i tvoja sestra je rekla da se tvoja mama jako loše izražava - rekla je Stefani.

- Osećao sam se kao go*no što sam "N.N." kada sam saznao - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić