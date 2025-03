Rešeta kao nikada!

Upravo je počela emisija PItanja novnara, a prvo pitanje je postavio Darko Tanasijević. On je podigao Stefani Grujić:

- Objasni svima zbog čega nisi rešila da mu otkriješ da će posatit otac?

- Jesam, stojim pri tome. On bi svakako saznao za bebu, niko nije rekao da Danijel neće moći da viđa svoje dete. Jovana je zaboravila to da keže zbog cele situacije njene. Moja trudnoća je bila rizičćna, a to nisam želela. Ja nisam želela špritisak medija, Htela sam mir. Svi znamo šta je rečeno kada se saznalo da sam se porodila.

- Ja smatram da njega dete ne zanima, ja sa mislila da ćemo moći normalno da pričamo da se vidimo, ali slabo je to - rekla je Stefani.

Stefani se osvrnula na to što je Terza vređa njeno dete:

- Monstrunmu jedan pričaš o dža*anju deteta od mesec i po dana sedi i smrdi - rekla je Stefani pa dodala:

- Nisam ja ona što im psuju dete, pa sve oprasote - rekla je Stefani.

- Matora može da radi ovde šta hoće i kako hoće, ona naše dete nije uvredila nikada kao ovaj tvoj drug koji je rekao da je mene je*ao Zola - rekla je Stefani.

- NIsam ja bio ispod pokrivača, nego ona sa Zolom - rekao je Terza.

- AJde Tetovitis mazi se kremicama, pozdravili su te Atmir i Kiki Sofija - rekla je Stefani.

- MA šta si ti Milosavina ćerka - rekla je Sofija.

- Hvala, gospođa je super, a ti što ti izlaze pornići, nemoj molim te, povedi račina o svemu ti što ti izlaze pornići - rekla je Stefani.

- Tužba mama - rekla je Sofija.

- Mama ti poštena kao i ti, ja poštujem ku*ve koje se je*a za pare, a ne one koje se je*u za gaće i čarapo, spermušo, prskaju te po grudima - rekala je Stefani.

Autor: N.B.