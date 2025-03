Šok!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Stefani Grujić.

- Koliko te je pogodilo to što se potenciralo na toj DNK analizi jer se tebi ne veruje - pitao je Darko.

- To me je i najviše povredilo što se tiče njegove mame, on je trebao da joj kaže šta radi...Malo pre smo pričali u pabu, sve što sam rekla, rekao je da sam u pravu - rekla je Stefani.

- Ko se ovde sa kim takmiči - pitao je Darko.

- Meni je samo najbitnije da Kosta može sutra da se viđa sa ocem ako on želi, pošto su od mene napravili kretena koji je zabranio da on viđa dete - rekla je Grujićeva.

- Da li je samo to što će on prodati to medijima i ti ćeš imati stres jedini razlog - pitao je voditelj.

- On bi saznao, saznao bi kada izađe iz rijalitija za bebu, u tom trenutku sam smatrala da je to najbolje za mene ni za bebu...Ja sam u tom trenutku bila trudna, imala sam i svojih problema, ne bih mogla da podnesem taj pritisak. Da znam da će ućutati i da javno neće reći, ja bih mu rekla, poznavajući njega on bi sve stavio da bude ovde bitan - rekla je Stefani.

- Da li si prećutala trudnoću i zbog veze sa Matorom - pitao je Darko.

- Imale smo problema u vezi, nisam ćutala zbog nje, ona nijednom nije rekla: "nemoj da mu kažeš", nije se mešala, ja sam joj rekla: "ti ćeš da ćutiš, ja tebi verujem" - rekla je Stefani.

- Matora je pre nekog vremena rekla da je jedan od vodećih razloga zbog kog si krila da si trudna na njenu molbu zbog zdravstvenog stanja njenih roditelja. Da li to znači da je Munja koleteralna šteta jer si krijući trudnoću želela da zaštitiš Matorine roditelje - pitao je voditelj.

- Ne. Jovani je odgovaralo što sam tako odlučila, ali me nije nagovarala ni na šta...Mene niko nije pitao da li hoću da budem majka sa 20 godina, jako sam teško prihvatila trudnoću, zaj*bavao se sa mnom - rekla je Stefani.

- Danijel kada je pričao do tvog dolaska u Elitu o razlozima, govorio je: "i napolju da sam je prevario i to u Beču, to ne može da bude razlog, jer je ona mene ovde prevarila sa Zolom" - pitao je voditelj.

- Kako komentarišem?! Tokom cele naše veze Lejdi Di je bila u našoj priči, devojka s kojom se on ljubio i mazio, govorio joj je da je zaljubljen, a bio je sa mnom u vezi. Celu kuću je op*lio dok je bio sa mnom u vezi - rekla je Stefani.

- Munja je pričao da je u više navrata pokušao da te kontaktira, rekao je da si ga sinovala, a ti si rekla da je to laž - pitao je Darko.

- To je laž! Ništa mi nije slao, nijednu poruku - rekla je Stefani.

- Posle zajedničkog gostovanja sam joj pisao, pitao sam je nešto nevezano za trudnoću, dobio sam "seen" i blok - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić