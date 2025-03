Uz nju sam iako je to što je uradila monstruozno: Munjez otkrio šta zamera Stefani, pa ponovo udario na Matoru, ubeđen da pravi FEJK PRIČE (VIDEO)

Nakon što je Stefani Grujić otkrila da će njeno dete nositi njeno prezime Grujić, Darko Tanasijević je podigao Danijela Dujkovića Munjeza.

- Kako si se osećao kada si putem pisma saznao da si postao otac - pitao je Darko.

- Rekla mi je za dete, to je meni bila jedina poenta, a to je da mogu moje dete da viđam. Mogu sada da pričaju šta hoće, ja ne mogu osmeh s lica da skinem. Stefani je rekla da joj je rekla da unese ovu rečenicu. Meni je bitno da imam odnos sa tim detetom. Ogradila je svoju majku iz ove priče, rekla je da joj je drugačije govorila. Ne podržavam to što je tako postupila, ali ako joj kako je rekla pričala da treba da mi kaže, menja priču. Fokus mi je samo dete - rekao je Munjez pa dodao:

- Njoj bi bilo lakše da mi je javila, kapiram ja da mi nismo bili u ljubavnom odnosu, da ja mazim stomak, ali nema poente to. Da sam ja imao informaciju da je ona u visoko rizičnoj trudnoći, drugačije bi bilo, a ona ne može da zna da sam ja podoban za sve to.

- Ja nisam bio svestan par dana da sam postao otac, ja nisam znao zbog njene krivice da sam otac, smatram da je njen postupam monstuozan, jer svaki čovek zaslužuje da zna to. Rekla mi je da je u kontaktui sa mojom sestrom, verujem da je njoj teško palo zbog svega toga, a meni je drago što je pričala sa mojom sestrom jer ona zna da ja volim njenu decu, i za koliko ću voleti svoje. - rekao je Munjez pa se osvrnuo na Matoru:

- Ja njoj želim da postane majka, jer ona nema osećaj, nemam ni ja, ali to je što je. Meni jako znači kada mi kaže da ima moje oči, i dokazaću Stefani da je pogrešila.

Munjez je potom otkrio kako gleda na to što je Stefani izgubila mleko:

- Sada će teoretičari zavere da saznaju neke razloge, Meni je Matora napravila haos, sve što je ona radila mi deluje fejk, da bi Stefani imala razlog da je napadne. Meni deluje da ona to namreno radi, ona je napala dve najlabilnije osobe, Kristinu i Draganu, a ja sam za Stefani tu u svemu, jer je ona majka mog deteta. Moram da kažem da sam ja bio zaluđen njome, a ona je provodila vreme na ljuljašci sa Zolom

Autor: N.B.