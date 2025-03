Ne štedi je!

Stefani Grujić došla je do pušionice, gde je već bila Jovana Tomić Matora, te su porazgovarale o njenim prijateljima koji su sve, kako je Stefani sama rekla, preneli Grujićevoj sve.

- Šta sam rekla sada što nije okej i što nije istina - pitala je Matora.

- Smešno ti je, a?! Biće ti smešno, videćemo maco. Usr*ćeš se samo zato što si kvarna - rekla je Stefani.

- Šta si ti radila napolju?! - pitala je Matora.

- Ništa, da mi je bar merak da sam se op*lila, ali jesam, izlazila sam - rekla je Stefani.

- Kojim mojim drugarima - pitala je Matora.

- Onim što su bili u stanu kada si pričala da si sama, pa me je pozvao. Seti se ko ti je bio u stanu, posle kada sam ja otišla. Nek ti to bude u glavi i to i koga pozdravljaš, sram te bilo! - rekla je Stefani.

- Aham, B. Je l' Stefani - ponavljala je Matora.

- Ne zna ko joj je bio u stanu, samo šalta...Ne mogu da pominjem imena nikakva, znaš šta si radila u stanu i pre toga - rekla je Stefani.

- Kada sam se pakovala, bili su Cile i bio je B - rekla je Matora.

- Ne - rekla je Stefani.

- Nemoj da se plašiš Jovana, ja nisam pi*ka kao ti. Sedaš u radio sa Draganom i podsmevaš mi se, a ja plačem kod kuće, ti ovde nećeš imati mira, kao: "pozdravi Stefani". Okrenula si me kao debila, ti misliš da će ona stvarno biti sa tobom - rekla je Stefani.

- Ne mislim da će ovde biti sa mnom - rekla je Matora.

- Budalo jedna - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić