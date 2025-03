Haos na sve strane!

Predstavnik RED portala Joca novinar porazgovarao je sa Stefani Grujić o večeri kada se Ana Spasojević zatekla u kući Jovane Tomić Matore.

- Afera vezana za stan, za Matoru i Anu Spasojević. Imamo jednu stranu priče da joj je Matora rekla da si ti ljubomorna na sve što hoda...Hajde ti Ana ispričaj - rekao je Joca.

- Bile su u restoranu nekom, Matora i ja smo se čule, sedeli smo s nekim njenim prijateljima, drugarica je napravila neki problem i počela je da se bije. Jovana je rekla: "evo ti ključevi od stana, idite tamo". Matora mi je pokazala šta joj Stefani piše, ona joj je pisala da izbaci sve nas iz stana. Matora se smejala, ja sam joj rekla: "radiš isto što i sa Anitom", ona je rekla: "ne, prva njena greška, gotovo", nije mi ozbiljno predstavila taj odnos, ali ništa specijalno - rekla je Ana.

- Ja sam Jovanu zvala, Jovana je počela da se kezi i da se smeje, bila je u spavaćoj sobi, čula sam zvukove, rekla sam joj da snimi, rekla je: "Niko nije tu, nemoj da se brineš, ležam da spavam", rekla sam joj: "Bolje da mi snimiš, nego da dođem i da haos napravim", ona je snimila i kezili su se, posle toga su morali da napuste stan. Ana je bila sa dva druga tu - rekla je Stefani.

- Da li je Ana bila sa ta dva druga ili je bila, kao boravila u prostoriji - pitao je Joca.

- Jovana mi je rekla da je to veče trebala redaljka da bude. Ona je rekla da je trebala da je nabaci tim drugarima - rekla je Stefani.

- To je istina...Nisi bila ti sa njima, ali da su hteli da budu sa tobom, da. Ne znam šta si radila ti posle sa njima, ali nisi bila u stanu sa njima - rekla je Matora.

- Si ti normalna?! Kakav si ti ološ - rekla je Ana.

- Da, htela sam da te nabacim mojim drugarima, pokazala sam im tvoju sliku - rekla je Matora.

- Ti si takav ološ, je*em te u usta smrdljiva. Ti si mene predstavila kao nekoga ko te nikada nije izdao, je*em te u usta ja - skočila je Ana.

- Sedeli smo, nastala je frka, pitali su me drugari: "je l' imaš neku ribu da zoveš", Ana mi se javila tada...Ja sam joj rekla da ne priča s kim sam. Desila se frka, otišli su u stan, nije bila poruka nego video poziv, čuli su svi da je rekla da će mene da prebije i da će je*ati mater - rekla je Matora.

- Ne pričaš ti istinu, ja ništa nisam radila - rekla je Ana.

- Ja je nikada izdala nisam, bila sam uvek uz nju, ona je ta koja je mene izdala, pljunula me, pa se izvinjavala...Ja grešku prema ovoj osobi nemam, ona za mene drug nije. Ovo je strašno i katastrofa, ti si indirektno rekla da mene smatraš prostitutkom. Nisam bila ni sa jednim njenim drugarom. I meni je Srbu nabacivala, pričala mi je da mu se sviđam, tada znam da je bio ožnjenen, govorila mi je da stalno priča o meni, ja sam rekla da me to ne zanima i ne intresuje. Meni je ova priča sa Anđelom i Srbom smešna, sada mi je sve jasno. Nikada nisam mislila da ću za nju da kažem da je najveći ološ i smrad i da je sve to rekla Stefani da bi oprala što smo se mi našli tu...Da, smejala se - rekla je Ana.

- Samo mi nije jasno, kada god sam htela da je ostavim, ona je plakala i govorila da me ludo voli...Pričala mi je o budućnosti, prošle smo mnogo teške trenutke. Ja sam je pitala šta se desilo u stanu i da li je pričala, rekla je da je rekla da moraju da se izgube jer joj dolazi devojka - rekla je Stefani.

Autor: Nikola Žugić