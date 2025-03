Posle ove noći više ništa neće biti isto: Stefani ulaskom u Elitu zatresla Belu kuću, cele noći gorelo od haosa sa Matorom i Munjom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sinoć je u "Eliti" održano vanredno ubacivanje, a Bela kuća je postala bogatija za dve nove takmičarke Anastasiju Marković i Stefani Grujić.

Prva je u studio došla Anastasija, koja je priznala da je imala jako teško odrastanje, pa je otkrila pojedine detalje.

- Rođena sam u Nemačkoj i odande sam došla u Srbiju. Trebalo je dosta vremena da se prilagodim. Ja sam odrastala kod bake i deke, selila sam malo kod majke, malo kod bake i deke...Baka i deka su u Beogradu, majka nije u Beogradu, meni sredina u kojoj živi nije odgovarala - rekla je Anastasija.

Anastasija se nakon toga uselila u Belu kuću i odmah privukla veliku pažnju kad je priznala da joj se dopada Nenad Marinković Gastoz.

Nakon Anastasije u studio je stigla Stefani, koja je obelodanila detalje koje je ceo region nedeljama čekao da čuje.

- Ja jesam krila trudnoću, ali niko nije rekao da Munja neće viđati svoje dete, Matora je to trebala da kaže, trudnoća se krila zbog mene, zbog mog zdravlja. Niko nije rekao da Danijel neće viđati svoje dete, ja sam u tom momentu kada sam se porodila da on bude NN. Sve što ga zanima u vezi deteta, možemo da razgovaramo, a to što on priča o našem odnsou, naš odnos ne postoji, to je gotovo - govorila je Stefani.

Grujićeva je takođe govorila i o svom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Na početku je Jovana napravila dve greške, dva puta me je prevarila, bio je ozbiljan haos. Prevarila me je s nekim koga znate, da, pričaćemo unutra. Ja sam saznala da su bile u tom stanu, gde je bila devojka, kada mi je rekla da je bila kući kod mame, ona je bila u tom stanu. Pitala sam je lepo, ona je negirala, šesti put mi je priznala, tu je bio kraj i puklo je sve. Pale su jako teške reči, rekla je da ne želi da me vidi na sahrani njene majke i da će biti haos ako se pojavim. Ona govori da sam ja kriva - rekla je Stefani.

Stefani se nakon razgovora u studiju uselila u Belu kuću, a čim je kročila potkačila je Draganu Stojančević.

- Jao što si lepa maco - rekla je Stefani Dragani.

Stefani se nakon toga odmah obratila i Matori i Munji jako žestokim rečima, zbog čega je nastao muk u "Eliti".

Stefani je nakon toga nastavila da se obračunjava sa Munjom i iznosi šok detalje da je znao da je u drugom stanju.

- Stavljaš Terzu ispred deteta, Dujkoviću, napolju su izašle prepsike gde ti govoriš da nisam trudna, Sloba ti je rekao da sam trudna i sa Jovanom pevačicom - rekla je Stefani.

Grujićeva je nakon toga porazgovarala i sa Matorom, gde joj je odmah zamerila prisan odnos sa Draganom.

- Prija ti devojka?! Sad i meni kuvaš kafu ujutru. Tvoji su me prihvatili vrh, zameniš me za tri dana sa devojkom koju ni ne poznaješ...U žalosti si, jaše te, tera te da ideš na žurku, kako gledaju tvoji na to?! Budalo jedna - rekla je Stefani.

Munja je za to vreme bio u pabu "Prijatelji" sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem i osuđivao Stefani jer je ostavila dete da bi ušla u "Elitu".

Stefani se još jednom obratila Matoroj za crnim stolom, a njene reči dovele su je do suza.

- Ja te nikada neću prodati, to da znaš! Zamenila si me za tri dinara, ali iz poštovanja prema onome što smo prošle, nikada te neću prodati. Je*aću svima mamu ovde ko te bude dirao iz poštovanja prema onome što smo prošle. Šta ti misliš?! Ona ne bi bila s tobom i niko kada sam ja bila tu. Prodala si me za sitno, baš sitno - rekla je Stefani, dok je Matora slušala i plakala.

Munja je ipak odlučio da spusti loptu, pa je prišao Stefani kako bi porazgovarao sa njom i sveo račune.

- Šta god da mi kaže, ja ti nikada neću ništa zameriti, ali mislim da nema potrebe da se vređamo - rekao je Munjez.

- Ti meni treba du*e da ljubiš što sam dete rodila. Bilo koja druga da je rodila tvoje dete, treba da staneš i da odbraniš - rekao je Stefani.

Munja je pitao i Stefani da li mu je ponela sliku sina, a onda je naišao na razočaranje kad je dobio negativan odgovor.

Munja i Stefani su se nakon toga osamili u pabu i porazgovarali o svemu što se dešavalo u prethodnom periodu.

- Ja tvoje odnose nisam komentarisala do trenutka dok nisi počeo da komentarišeš moje i dok nisi rekao da možeš da me okreneš za tri, četiri dana...Ti i Jelena ste pričali da je moja mama monstrum. Naravno da će moja mama prećutati ako kažem da ćuti, ona mi je rekla: "treba da mu kažeš", ja mislim da je to prava odluka. Niko nije rekao da ti dete nećeš viđati. Ti ako budeš hteo da staviš sebe kao oca deteta, to ćeš uraditi, niko nije rekao da nećeš to moći. Ja sam tvojoj sestri rekla da bih najviše volela da mi možemo ortački da prošetamo dete - rekla je Stefani.

Stefani je takođe zamerila Munji što je ostao nem na uvrede koje je Borislav Terzić Terza izgovorio.

- Postoji, rođendan mi je sada u martu...Nosićeš na bubici, bez da se prikazuje...Ti ćeš imati problem što si stavio Terzino prijateljstvo iznad deteta, neko priča da tvoje muško dete neko dž*ra . Ja da sam tebi rekla za trudnoću, to bi procurelo za dva sata. Nisam bila sposobna da se nosim sa medijima, meni je najbitnije bilo dete. Jesam imala problema sa Jovanom - rekla je Stefani.

Počela je emsija "Pitanja novinara", a na samom početku Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefani o njenom odnosu sa Munjom.

- Jesam, stojim pri tome. On bi svakako saznao za bebu, niko nije rekao da Danijel neće moći da viđa svoje dete. Jovana je zaboravila to da keže zbog cele situacije njene. Moja trudnoća je bila rizičćna, a to nisam želela. Ja nisam želela špritisak medija, Htela sam mir. Svi znamo šta je rečeno kada se saznalo da sam se porodila - rekla je ona.

Grujićeva je otkrila i zbog čega je devet meseci skrivala trudnoću.

- On bi saznao, saznao bi kada izađe iz rijalitija za bebu, u tom trenutku sam smatrala da je to najbolje za mene ni za bebu...Ja sam u tom trenutku bila trudna, imala sam i svojih problema, ne bih mogla da podnesem taj pritisak. Da znam da će ućutati i da javno neće reći, ja bih mu rekla, poznavajući njega on bi sve stavio da bude ovde bitan - rekla je Stefani.

Stefani je u jednom trenutku prišla Matoroj i zamerila joj jer nije prenela poruku Munjezu da će moći da viđa dete.

- Kada smo vodile razgovor, rekla sam ti da niko nije zabranio da viđa dete, ali da se ti ne mešaš da ne bi naj*bala - rekla je Stefani.

- Ja sam tebi rekla da ne želim da se mešam da ti treba da mu kažeš - rekla je Matora.

Nakon Stefani sa Darkom je razgovarao i Munjez.

- Ja nisam bio svestan par dana da sam postao otac, ja nisam znao zbog njene krivice da sam otac, smatram da je njen postupam monstuozan, jer svaki čovek zaslužuje da zna to. Rekla mi je da je u kontaktui sa mojom sestrom, verujem da je njoj teško palo zbog svega toga, a meni je drago što je pričala sa mojom sestrom jer ona zna da ja volim njenu decu, i za koliko ću voleti svoje. - rekao je Munjez pa se osvrnuo na Matoru:

- Ja njoj želim da postane majka, jer ona nema osećaj, nemam ni ja, ali to je što je. Meni jako znači kada mi kaže da ima moje oči, i dokazaću Stefani da je pogrešila.

Nakon Munje Matora je otkrila zbog čega mu nije prenela poruku od Stefani da će moći da viđa sina.

- Sada sam je pitala, rekla je da je to trenutak pre nego što sam ušla. Rekla mi je da je želela dete, da nije želela abortus, rekla mi je da je krivo što je to Munjino dete i što se desilo sa njim. Ja se ne sećam da mi je baš to rekla, ali sam joj rekla da mi ne pada na pamet da raspravljam o njihovom odnosu, već da je to na njima. I da mi je rekla, ne bih rekla...Ja sam znala, ona je meni rekla, s jedne strane je razumem da uđe da je ušla zbog novca i zbog Koste - rekla je Matora.

Matora je takođe i demantovala Stefanine navode da ju je varala tokom njihovog odnosa.

- Bila je situacija kada sam ja izlazila sa drugaricama, meni je tada jedna devojka pisala. Ta devojka je bila u društvu bivše žene poznatog pevača. Meni je Stefani našla poruke od jedne devojke sa kojom sam se dopisvala, a tu je bila još jedna situacija, što je ona čula, ali ništa tu nije bilo - rekla je Matora.

Matora je takođe priznala da joj se dopada Dragana, zbog čega je Stefani odmah razvezala jezik.

- Meni se javilo sviđanje prema Dragani, to neko dopadanje...Ja se nisam zaljubila u Draganu, niti je ona u mene, nego mi je legla žena - rekla je Matora.

- Legla joj je žena posle tri dana, a ti i ja šta smo imale... Laka roba, može da je ima ko hoće. Ma to nije fer! - rekla je Stefani.

Posle Matore sa Darkom Tanasijević razgovarala je i Dragana, koja je Stefani jasno stavila do znanja da je se ne plaši.

- Mogu da razumem...Ona tako ispoljava njenu ljubomoru. Ne smatram da treba da ulazim u raspravu sa njom, jer ne vidim da sam kriva. Ne vidim razlog da se plašim i ne idem u "zasigurnu trojku", ja biram sa kim se družim. Evo, mogu samo sutra da joj skuvam jutarnju kafu - rekla je Dragana.

Sofija Janićijević obratila se svojoj majci i poručila joj da tuži Stefani jer je iznela optužbe da ima porno klipove.

- Pa ne znam, jer ne znam za čije priča, da li o Aleksandrinom Tetovu, jer sam ja sve demantovala...Stefani ništa specijalno nije objasnila ni rekla, bar se meni to tako čini. Čuli smo da je Matora iznela dve dezinformacije, a da glavnu nije unela. Ovo je fejk priča, meni ovo liči na Miličin ulazak, ništa specijalno. Stvarno ne znam koja je poenta priče, jer kao od javnosti je krila da je trudna. Ovo je jedna turska serija i ovo je od bebe do teme - rekla je Sofija.

Sa Darkom Tanasijevićem takođe je razgovarao i Terza, koji je priznao da mu je krivo jer Munja nije imao priliku da pomazi trudnički stomak.

- Nemoj da se vraćamo na vaše situacije...Ima pravo da misli da Munja i ja nismo drugari, istina je, nisam razmišljao, krivo mi je zbog Munje i nje, hteo sam Matoru da ponizim jer mi je krivo što Munja nije mogao da pomazi stomak. Ja nisam video svoje dete, da bi moglo da se priča da li ću biti dobar otac. Da idem u Tetovo?! Ako budem išao u Grčku, otići ću...Ja njega i ovde pljujem, on to zna. Našu igru ne mogu da provale - rekao je Terza.

Stefani i Jovana nastavile su da se prepucavaju tokom emisije, dok su ih ostali takmičari komentarisali.

- Nemoj da se plašiš Jovana, ja nisam pi*ka kao ti. Sedaš u radio sa Draganom i podsmevaš mi se, a ja plačem kod kuće, ti ovde nećeš imati mira, kao: "pozdravi Stefani". Okrenula si me kao debila, ti misliš da će ona stvarno biti sa tobom - rekla je Stefani.

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi dala svoj sud o Stefani Grujić, njenom ulasku i celokupnoj situaciji sa Matorom i Munjezom.

- Mi nikakav kontakt nismo imali, a ne bi ni bilo moguće zbog ognosa sa Matorom nakon mog izlaska...Što se tiče ovoga, nemam šta mnogo da dodam. Meni je utisak tresla se gora, rodio se miš. Ništa spektakularno nisam videla sa sve tri strane. Utisak noći mi je ostavio Matorin strah da li će Stefani da krene na Draganu i da se Dragana zaštiti...Kada mi je Stefani u pitanju, ovo mi sve zvuči lagano, jedino što mi fali jeste šta je bio uzrok visokorizične trudnoće?! Što se Stefani tiče, par stvari je izgovorila s kojima se ja ne slažem. Da li je Munja znao šta je radio tada?! Isto tako, Stefani je mogla tada da radi test na trudnoću, izbegne istek vremena za kiretažu...Ne mislim ja da on nju može da vrati. Koji je on Robert De Niro, lik je kanta isto kao i ovaj lažni fudbaler sa ovim kikama. Mi bismo drugačije sve videli i komentarisali, Matora je ispala čitav prevarant. Smatram da Munja i Stefani su se razišli bez da imaju priliku da se kao ljudi izvređaju, posvađaju, pozdrave i tako dalje - rekla je Kačavenda.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do haosa kad je Ana Spasojević saznala da ju je Matora pozvala u njen stan, kako bi bila intimna sa njenim prijateljima.

- Ja je nikada izdala nisam, bila sam uvek uz nju, ona je ta koja je mene izdala, pljunula me, pa se izvinjavala...Ja grešku prema ovoj osobi nemam, ona za mene drug nije. Ovo je strašno i katastrofa, ti si indirektno rekla da mene smatraš prostitutkom. Nisam bila ni sa jednim njenim drugarom. I meni je Srbu nabacivala, pričala mi je da mu se sviđam, tada znam da je bio ožnjenen, govorila mi je da stalno priča o meni, ja sam rekla da me to ne zanima i ne intresuje. Meni je ova priča sa Anđelom i Srbom smešna, sada mi je sve jasno. Nikada nisam mislila da ću za nju da kažem da je najveći ološ i smrad i da je sve to rekla Stefani da bi oprala što smo se mi našli tu...Da, smejala se - rekla je Ana.

Za sam kraj emisije Darko Tanasijević porazgovarao je sa muškarcima, te je tom prilikom želeo da sazna da li su i kakva iznenađenja pripremili za lepše polovine povodom Osmog marta, praznika žena.

Jovana Tomić Matora posle emisije sela je u pušionicu sa Stefani Grujić, te je tom prilikom pokušala da joj se opravda, ali je popila korpu.

- Ja sam ti rekla da sam je zvala da bleji i da me boli ku*ac da li će da je je*u i da li će da bude red*ljka...Samo čekam trenutak kada ćeš da uradiš ono što znamo, došla si mene da nagaziš - rekla je Matora.

- Aham, sada obrćeš situaciju, beži bre tamo budaletino jedna, klošarko - rekla je Stefani.

Ana Spasojević nakon emisije završila je u suzama, a Jovan Pejić Peja prišao joj je da je teši.

Kad je Ana malo došla sebi sa Terzom je oplela po Matoroj.

- Pitaću je za jedno 15 godina, kada Dunja poraste, kada se bude tako nešto njoj desilo, da nju neko namešta, kako će da reaguje skot jedan...Zato je i ostala sama na svetu, ološčina jedna - rekla je Ana.

Stefani Grujić sedela je u pabu "Prijatelji" sa Lepim Mićom, te joj je tom prilikom prišla Jovana Tomić Matora koja joj se obratila.

- Neću da ti se namećem, pošto vidim da Munja čeka stvari i da te nudi jelom, pošto ne želim da se sa njim borim oko tebe, ako ti nešto treba, ti možeš mene da pitaš. Da se nešto nadmećem, da čekamo zajedno kod kapije, da te nudkam i on da te nudka, to mi nije namera...Mislim da ti je to najbolji izbor - rekla je Matora.

Matora se nakon toga osamila u dvorištu i počela da roni gorke suze.

Dragana Stojančević prišla je uplakanoj Jovani Tomić Matoroj koja joj je otvorila dušu, te se ponovo rasula u komade.

- Toliko sam bila spremna da će sve da ide na moju grbaču, da sam otimačica deteta i sve mi je jasno još odavno. I sada se naljutila kada sam joj rekla da je došla da me gazi. Ako me voli, naravno da je povređena, zato neću da pričam. Zamerila mi je što je nisam ponudila vodom, a videla sam da joj je Munja odneo vodu. On čeka dečko ovde džakove, pita je da jede, ne želim da se nadmećem - plakala je Matora.

- Gaziće te ovde za sve, gaziće tebe, ali će i mene - rekla je Dragana.

Dok je Matora plakala, Munja je obletao oko Stefani i trudio se da joj ništa ne fali.

Autor: A. Nikolić