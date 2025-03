Matora slomljena na komade: Nakon majčinog pomena jeca na sav glas, zbog očevih dirljiv reči ne prestaje da se guši u suzama! (VIDEO)

Utučena od tuge!

Jovana Tomić Matora danas je napustila "Elitu" kako bi otišla na pomen povodom 40 dana od smrti njene majke Anke. Kad se vratila u Belu kuću nije mogla da prestane da jeca, pa je Katarini Samardžić Keti otkrila šta joj je otac Hranislav rekao kad su se videli.

- Tata mi je dao snagu, plašila sam se kakav će on biti. Plakao je kad me je video. Kaže da broji dane kad ću da izađem da idemo da sredimo sve. Rekao mi je da je zbog mene stao na šake i kad izađe da će hodati. Ja sanjam dodir njene ruke, kuću, sve... Isplakala sam se sa tetkom... Rekla mi je: "Ako nećeš da umrem od tuge nemoj da plačeš u emisijama". Ona mi je sad kao majka. Baš mi je teško... Toliko puta su me pogodile te stvari. Tata mi je rekao: "Ćerko, znam da me niste strpali u dom, to je najbolje. Nemoj da misliš da se nešto ljutim, gledala si da spasiš jednog roditelja" - jecala je Matora na sav glas.

Autor: A. Nikolić