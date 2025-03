ČULI SMO SE PRE ČETIRI MESECA: Zola otkrio detalje razgovora sa Stefani, pa istakao da je Matora stvorila RAZDOR između Munjaza i nje! (VIDEO)

Stavio je sve karte na sto!

Putem videopoziva u emisiju ''Pitam za druga'', oglasio je Lazar Čolić Zola, koji je progovorio po svom privatnom životu, ali i dešavanjima u ''Eliti 8''.

Kako si?

- Dobro je, posao mi ide kako treba. Postoji neko, mislim da može da se nasluti ko je, ko želi na sve načine da mi posao ovde uništi. Ona je spremna da pređe granicu, nudi pare da mene oteraju iz intostranstva.

Zbog čega je to tako?

- Imali ste priliku i da vidite kako se ponašala u rijalitiju(Miljana). Nikada nije mogla da podnese moj uspeh. Svako ima pravo da proba da me poremeti, ali to nikom neće poći za rukom, samo to imam da kažem.

Sinoć se u Belu kuću uselila Stefani, da li si to ispratio?

- Nemam šta loše da kažem o njoj, nadam se da ona neće loše o meni prilati. Ona je pričala neke stvari koje nisu istina, kada je reč o meni, ali se nadam da to neće raditi. S nama je bilo šta je bilo. Devojka je dobila dete, svako vodi svoj život, ali se nadam da je niko neće isprovocirati toliko da krene mene da pljuje.

Je l' ste se čuli nakon ''Elite 7''?

- Da, jesmo. Poslednji put smo se čuli pre četiri meseca. Ja sam joj se prvi javio, imao sam neki svoj hir, par poruka razmenili. Ništa specijalno. To što se desilo sa nama, desilo se.

Stefani je navela da ju je Matora tri puta prevarila do sad, kako ti to zvuči?

- Nije okej, ako su već živele zajedno. Prevara nikada nije okej, to je činjenica. Ja sam neko ko će sad da osuđuje, ali prevara nije dobra.

Da li je Munjez svestan toga da je postao otac?

- Mislim da nije. Nije ni znao da je trudna, mislim da Stefani nije trebalo da krije. Verujem da je Matora uticala na to da ona ne otkrije Munjezu da će postati otac. Njega ne možemo da krivimo da nema oseća, jer je saznao da je postao otac kad se ona porodila, što je strašno.

Da li misliš da će se Stefani vratiti Matoroj ili Munjezu, ili će biti sa nekim trećim?

- Sve je moguće. Moguće je da će biti i sa njim, ali i njom.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.